Cuando renovamos nuestro armario, muchas veces priorizamos la estética sobre otros factores al escoger un par de zapatos. Sin embargo, los pies, con sus 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos y ligamentos, cumplen funciones esenciales para el balance, movimiento y soporte del cuerpo.

La comodidad de un zapato no siempre garantiza que sea adecuado para el pie. De acuerdo con estudios publicados en el Journal of Foot and Ankle Research, entre el 63% y el 72% de las personas usan calzado de talla incorrecta.

Por ello, “la regla de oro a seguir es que el zapato se debe adaptar al pie y no al contrario”, asegura Luis Guillermo Castro, ortopedista cirujano de pie y tobillo adscrito a Colsanitas.

Esto se debe, en parte, a la flexibilidad de las articulaciones del pie, que permite que se acomoden incluso en zapatos estrechos o con puntas, aunque esto no sea saludable. “Si no se respeta la anatomía de los pies, tarde o temprano aparecerán lesiones y deformidades dolorosas y permanentes”, advierte el doctor Castro.

Cómo elegir zapatos sin dañar la salud Comprar zapatos con asesoramiento de un especialista, y no únicamente del vendedor, puede marcar la diferencia. Es preferible probarse los zapatos en la tarde, cuando los pies están más dilatados, y caminar con ellos en la tienda para verificar que no generen molestias. Para comprobar la talla, un truco útil es asegurarse de que quede un espacio equivalente al ancho de un dedo entre el talón y la parte trasera del zapato. Aún dentro de la misma talla, el ancho del pie puede variar según la persona. Por esto, es fundamental caminar con los zapatos para confirmar que la horma sea adecuada. Moda vs. salud: los riesgos de los zapatos inadecuados Priorizar la moda sobre la funcionalidad puede traer serios problemas de salud. Según un estudio reciente de Lorkowski y Pokorski (2023), el 66% de las mujeres que usan tacones lo hacen por presión social. Este tipo de calzado altera las zonas naturales de apoyo del pie, lo que puede causar alteraciones posturales permanentes que afectan la cabeza, espalda, pelvis y rodillas. Pasar a zapatos planos no siempre es la solución ideal. Opciones como baletas, chanclas o zuecos de goma, aunque cómodas para estar en casa, no ofrecen estabilidad. “No son recomendados para actividades diarias, y como el soporte depende enteramente de su material ligero, se sobrecarga el talón, lo que puede ser muy doloroso”, explica Carolina Romero Cárdenas, también ortopedista cirujana de pie y tobillo adscrita a Colsanitas. Cómo cuidar la ropa de terciopelo: Guía práctica para mantener su elegancia

