TAS falla a favor de Atlético Nacional y sí podrá fichar jugadores

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, le confirmó a ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 que el TAS le otorgó la medida cautelar a favor del cuadro ‘verdolaga’, siendo así el equipo antioqueño podrá inscribir jugadores.

“Es lo mínimo que el TAS tenía que hacer al otorgar la medida cautelar a favor de Nacional”, confirmó el dirigente agregando que “a las 4 y 55 de la mañana me llegó el correo electrónico. Tengo que analizar bien la decisión para no ser impreciso”, indicó en dialogo con el periodista Carlos Antonio Vélez.

Asimismo, el presidente del equipo ‘verde’ leyó textualmente el fallo: “Apreciados señores y señoras, dirigido a Atlético Nacional, Cortuluá y la Federación Colombiana de Fútbol, adjunto la orden de la suspensión provisional de la ejecución de la decisión apelada dictada en la fecha de hoy por el Tribunal De Arbitraje El Deporte”, señaló el máximo dirigente del ‘Rey de Copas’.

Fallo del TAS entregando las cautelares a @nacionaloficial pic.twitter.com/LR14ZPc55H — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 14, 2019

Sobre los fichajes que podría hacer Nacional para reforzar rápido su nómina, Juan David Pérez confirmó: “El mercado está un poco ya maduro, no será fácil entrar a ver a los jugadores que queríamos contratar, desafortunadamente los perjuicios ya fueron causados, muchos jugadores que teníamos casi que listos para contratar desde el año pasado optaron por ir a otros equipos, pero bueno…”.

“Este es un primer paso, hemos venido trabajándole a esto con toda la rigurosidad, y ya con esta medida en el tema y el proceso con Cortuluá queda concretarse en los temas de fondo y es lo que tiene que ver en el pago de los 5 millones de dólares, en ese sentido hay que esperar que se cite la audiencia y no se ha citado todavía, eso será después de marzo o abril y allí el TAS se pronunciará de fondo sobre dicho caso”, siguió analizando el fallo Pérez reiterando que “mientras no se resuelvan las decisiones de fondo, Nacional sí podrá inscribir futbolistas”.

Respecto al pago del dinero a Cortuluá por el caso Fernando Uribe, el presidente ‘verdolaga’ aseguró que el club hará todo lo posible para que ello no se pueda dar porque le parece injusto.

“Nosotros creemos que estamos ante una situación donde el jugador se fue libre y esto no le parece al doctor Martán (presidente del Cortuluá), y creemos que si Nacional no recibió ningún precio por este futbolista (Fernando Uribe), pues no deberíamos estar obligados por ende a pagar por él ningún peso”, concluyó el dirigente.

