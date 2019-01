Ronaldinho deja su huella en el icónico estadio Maracaná

View this post on Instagram

Obrigadooooo!!!!!!!!! Eu não sonhei este sonho. Estou tão feliz hoje, passou mais um filme na minha cabeça, só quero agradecer a todos vocês pelo carinho e apoio ao longo de mais de 20 anos de carreira!!! Comecei na base com 7 anos e vivi o sonho de menino… Meu coração está em festa, obrigado Deus, Pai, Mãe, meus irmãos, meus amigos, Maracanã e todos os fãs e apaixonados por futebol!!! Queria agradecer ao Governador @wilsonwitzel pela presença e carinho.