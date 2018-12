Desde que Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus de Italia varios jugadores han sonado como posibles refuerzos para el cuadro de Turín, teniendo en cuenta la buena relación que manejan con el astro portugués. Uno de ellos precisamente es James Rodríguez, que ha sonado para reforzar a la ‘Juve’ ya que no la pasa bien en el Bayern Múnich.

En entrevista con los diarios de Italia ‘La Gazzetta dello Sport’ y ‘Corriere dello Sport’, el atacante portugués respondió la pregunta sobre la posibilidad de que futbolistas como James Rodríguez, Marcelo, entre otros, lleguen a la ‘vecchia signora’; sin rodeos, Cristiano le cerró las puertas casi a todos, menos a Marcelo.

“Veo que se escribe de James, Bale, Asensio… pero siendo honesto, la Juventus no necesita otros jugadores. Debes hablar con el presidente. En el futuro, no lo sé”, dijo Ronaldo descartando la posible ida de Rodríguez al elenco ‘bianconero’; sin embargo, le dejó abierta la puerta al lateral brasileño del Real Madrid, quien es su amigo desde hace mucho tiempo. “Marcelo es fuerte, nosotros abrimos la puerta a los buenos jugadores y Marcelo es uno de ellos”, puntualizó.

Respecto a James, el ‘cafetero’ actualmente se encuentra recuperándose de una lesión que lo sacó de las canchas varios partidos. El colombiano espera recuperarse y ganarse de inmediato un puesto en la titular del Bayern Múnich porque bien lo dijo él: “Si me tengo que ir por no jugar, me iré”.

Rodríguez no ha jugado mucho desde que el técnico Niko Kovac arribó a las toldas de Bayern, puesto que el entrenador croata lo ha rotado con frecuencia, además las constantes lesiones del colombiano han evitado que se pueda acoplar con normalidad al cuadro ‘bávaro’.

En el próximo mercado invernal James podría salir a otra institución, aunque tiene todavía un contrato en el Múnich hasta junio de 2019, luego el equipo alemán deberá decidir si compra a James o el ‘cafetero’ deberá regresar al Real Madrid para definir su futuro deportivo.

Por: David Rocha – Antena 2