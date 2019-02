Postobón será el nuevo socio de la Selección Colombia

Postobón anunció que acompañará a la Selección Colombia durante los próximos cuatro años. “Postobón, fiel a su compromiso de apoyar el deporte, llegó a un acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol para acompañar a las selecciones Colombia durante los próximos cuatro años. La marca Colombiana será la que acompañe a las selecciones. ¡La selección, con Colombiana la Nuestra!”, señala el comunicado de la compañía.

El anuncio se hizo dos semanas después de que la Federación Colombiana de Fútbol anunciara que contaba con múltiples ofertas tras el fin del contrato con una multinacional. Y coincide también con la presentación oficial de Carlos Queiroz como nuevo estratega de la Selección Colombia. Postobón ofrecerá, más adelante, detalles respecto a su vinculación al combinado nacional.

Lee también: ¡Oficial! Carlos Queiroz es el nuevo técnico de la Selección Colombia

La llegada de Carlos Queiroz

Queiroz, que hasta la Copa de Asia de enero pasado fue el seleccionador de Irán, a la que llevó hasta las semifinales de la competición, fue presentado por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, al igual que por el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez.

Desde que el argentino José Pekerman dejó el cargo, el pasado 4 de septiembre, el portugués siempre fue la primera opción de la Federación Colombiana de Fútbol. “Nosotros casi todo el tiempo nos dedicamos a buscar al profesor Queiroz, miren ustedes la hoja de vida, es una hoja de vida riquísima en trabajos, en éxitos y realmente nos la jugamos con el nombre de él”, dijo en su momento el presidente de la FCF.

Queiroz ha dirigido las selecciones sub’16 y sub’20 de Portugal, con la que ganó el Mundial de esa categoría y de la que formaron parte Luis Figo, Fernando Couto y Rui Costa, entre otros. Luego de esos logros su paso a la selección absoluta no se hizo esperar, pero no fue exitoso porque no clasificó a Portugal para el Mundial de Estados Unidos 1994, lo que significó su despido.

Te puede interesar: ¿En dónde vivirá Carlos Queiroz mientras dirige la Selección Colombia?

Al mando de selecciones absolutas, sus principales logros han sido clasificar a Sudáfrica al Mundial de Corea y Japón 2002 y a Portugal al de Sudáfrica 2010, así como a Irán a Brasil 2014 y a Rusia 2018. También ha dirigido a equipos como Real Madrid, Sporting de Lisboa, Metro Stars de Nueva York y el japonés Nagoya Grampus.

Por: Alfonso Rico – Sistema Integrado Digital