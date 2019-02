¿Por qué Juan Carlos Osorio renunció a su cargo de técnico de Paraguay?

Finalmente los rumores se convirtieron en realidad. Juan Carlos Osorio no llegó a un acuerdo con el presidente Robert Harrison y no seguirá siendo el técnico de la Selección de Paraguay. Aunque el entrenador ‘cafetero’ se encargó de desestimar las versiones que apuntaban a su marcha, en una reunión con el máximo dirigente guaraní se decidió dar marcha atrás con el proyecto.

El estratega colombiano adujo razones de índole personal, pero previo a la decisión tomada fueron expuestos otro tipo de motivos, que también hicieron parte de las especulaciones.

“Fue una razón familiar de última hora. No es prudente ni necesario discutir mi vida familiar en público. Efectivamente la razón familiar que me ha preocupado por tanto tiempo no me ha permitido continuar. Yo me sentía muy a gusto en Paraguay”, manifestó Osorio en conferencia de prensa.

No obstante, dentro de las posibles causas de la dimisión de Osorio, también se encontraría un desacuerdo en los términos de su vinculación.

Osorio habría trabajado sin contrato y sin cobrar en los últimos cinco meses, ya que esperaba tener un contrato solo hasta la Copa América para no atar a la APF a un proyecto con el que no se estuviera a gusto después de cara a las Eliminatorias, según lo reveló Carlos Antonio Vélez, Director de Planeta Fútbol de Antena 2 RCN Radio.

Al ser consultado acerca del mencionado asunto, Osorio solo se limitó a contestar: “Reitero que ambas partes cumplieron con el contrato a cabalidad”.

En contexto: ¿Cuál es la verdadera situación de Juan Carlos Osorio con Paraguay?

Asimismo, en Paraguay se hizo permanente eco desde la llegada de Osorio a un aparente disgusto del colombiano allí, ya que su deseo era dirigir la Selección Colombia, situación que volvió a divulgarse en la conferencia de prensa en la que se anunció su salida.

“Considero que ese fue un tema al que se le dio demasiada importancia por parte de otros. Esa fue una consulta clara y reiterada a la que respondí que era un anhelo y un sueño.Sin embargo, siempre respondí y traté de familiarizarme con el fútbol paraguayo”, aclaró Juan Carlos Osorio.

El timonel risaraldense se vio molesto ante el nuevo acoso de los periodistas paraguayos sobre el tema y porque se afirmó que él estaba a la espera de otras selecciones. “Nunca hablé de selecciones, solo de Colombia porque soy colombiano y por insistencia de ustedes. Nunca comparé a la selección paraguaya con ninguna otra”, concluyó el entrenador.

Por: Edwin Cómbita – Antena 2