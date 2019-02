Jugadoras de la selección Colombia denuncian abusos

Siguen sumándose voces de protesta, con hechos específicos, contra las jugadoras de la selección Colombia y el manejo interno que se estaba teniendo en el equipo femenino de nuestro país.

A Isabella Echeverri y Melissa Ortiz se sumó Tatiana Ariza, quien milita en el fútbol internacional, y Liana Salazar, quien ganó con Independiente Santa Fe el primer título de la liga profesional femenina de Colombia.

Liana habló acerca de las razones que la alejaron por un tiempo del equipo nacional, porque según ella, el técnico de ese momento Felipe Taborda le aseguró que la Federación no podía asumir el costo de su traslado a nuestro país, ya que ella vivía en Estados Unidos.

“El único episodio en el que tuve inconvenientes con las selección fue en 2015 antes que las jugadoras viajaran a la Copa Mundo de Canadá y lo que siempre me dijo el técnico fue que la Federación no podía cubrir mis tiquetes para las convocatoria y la verdad me sentí ‘borrada’ del equipo. Ahí decidí dar un paso al lado”, señaló Liana.

Por su parte Tatiana Ariza, quien hace un tiempo está radicada en Estados Unidos donde estudia y juega fútbol profesional, aseguró que luego de las participaciones del equipo en eventos deportivos de talla mundial, no se logró tener un tiempo de entrenamiento prudente.

“Después de los juegos Olímpicos de Londres sumamos 700 días sin trabajos, después de lo juegos de Rio duramos 400 días sin entrenamiento oficial. A mí también me cobraron multas, también fui testigo de las jugadoras invitadas a las concentraciones y queremos generar cambios”, explicó la jugadora colombiana.

Las denuncias comenzaron con Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, quienes quisieron poner en conocimiento de la afición los hechos con relación a los viajes, las multas, los uniformes y hasta la salida de varios referentes del equipo, por denunciar irregularidades con el técnico Felipe Taborda.

