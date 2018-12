En la ceremonia efectuada en Mónaco la tarde de este martes, la deportista colombiana fue elegida como la mejor atleta del año en 2018, debido a sus grandes presentaciones en los campeonatos mundiales de la temporada. Caterine Ibargüen obtuvo el reconocimiento a pesar de manifestar que no fue su mejor temporada.

Así tituló la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, el reconocimiento obtenido por Caterine Ibargüen en Mónaco: “La reina de saltos paralelos, gana el premio atleta femenino del año 2018. La colombiana completó un histórico salto largo/triple y Copa Continental doble, y terminó el año con el triple salto del mundo de plomo”.

. @tripleCIbarguen 🇨🇴, the Queen of parallel jumps, wins the Female Athlete of the Year Award 2018

The Colombian completed a historic long jump / triple jump @Diamond_League and Continental Cup double-double, and ended the year with the triple jump world lead#AthleticsAwards pic.twitter.com/ytEtQtK1Ti

— IAAF (@iaaforg) 4 de diciembre de 2018