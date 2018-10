Falcao García se queda sin técnico en el Mónaco

El Mónaco confirmó la no continuidad de Leonardo Jardim como técnico, que dirigía a la escuadra desde el verano de 2014, consiguiendo un título de Liga y alcanzando las semifinales de la Champions League en la temporada 2016/2017.

La decisión la tomó el club luego de los constantes malos resultados que actualmente vive, perdiendo en la Ligue 1 y en Champions. Sin embargo, la institución le agradeció a Jardim por los años donde estuvo al mando del equipo, las victorias conseguidas, el título que ganó y los jugadores que impulsó de las inferiores al primer equipo como Kylian Mbappé.

“Estoy agradecido y orgulloso de haber sido capaz de entrenar al AS Monaco durante más de cuatro años. Siempre he dado lo mejor de mí y he trabajado con pasión. Hemos ganado grandes victorias juntos y siempre guardaré esos recuerdos en mí”, dijo Jardim a la prensa del club.

Vadim Vasilyev, vicepresidente – gerente general de AS Monaco, agradeció por los años de Jardim al mando del club. “Quiero saludar con mucho respeto a Leonardo por todo el trabajo realizado. Leonardo se ha establecido en el banco de AS Monaco como una referencia en Europa y deja un balance muy positivo. Su pasaje se mantendrá como una de las páginas más bellas de la historia del club. Él seguirá siendo parte de la familia AS Monaco”, concluyó.

Respecto al colombiano Falcao, fue Jardim quien le dio la confianza al ‘Tigre’ para recuperarse el ciento por ciento de su lesión, además lo respaldó como titular y capitán del equipo en los últimos años, tras su paso por el Manchester United y el Chelsea.

Por: David Rocha – Antena 2