Encuentran un cuerpo en los restos de la avioneta de Emiliano Sala

Los investigadores británicos anunciaron el lunes haber detectado la presencia de “un ocupante” en los restos de la avioneta en que el futbolista argentino Emiliano Sala y su piloto desaparecieron hace dos semanas, hallada la víspera en el fondo del mar.

“En las imágenes de video (…) se ve a un ocupante entre los restos“, anunció la Oficina británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) sin precisar de quién se trata. “La AAIB está considerando los siguientes pasos, en consulta con las familias del piloto y del pasajero, y con la policía”, precisó.

The @aaibgovuk have confirmed that tragically a person is visible in the underwater footage of the aircraft #emilianosala and pilot Dave Ibbotson were on. They are now considering the next step. pic.twitter.com/PCdtJrYAtT

— Fran Le Noury (@franlenoury) February 4, 2019