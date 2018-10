Siguen las noticias con el delantero Dayro Moreno, esta vez por cuenta del equipo de la Liga Águila que le dio autorización para poderse entrenar hasta final de año, luego de ser despedido oficialmente por Atlético Nacional una semana atrás.

El jugador de 33 años comenzará prácticas para no perder la forma física y definir su futuro con miras a la próxima temporada cuando se abra el mercado de transferencias, tanto en Colombia como a nivel internacional.

Dayro Moreno, de quien sus derechos deportivos son propiedad del equipo mexicano Xolos de Tijuana, se entrenará con el Once Caldas durante lo que resta del año, según se pudo conocer desde Manizales en las últimas horas.

El futbolista, despedido en Nacional por sus continuos roces con los compañeros (el último de ellos con Jeison Lucumí), ya ha sido objeto de interés por parte de varios clubes, sin que hasta ahora haya comenzado conversaciones, de acuerdo a su representante.

Esto porque, una vez conocido que Dayro no seguiría en el cuadro verdolaga, varias versiones se desataron en redes sociales, incluyendo la que hablaba de un hipotético regreso a Millonarios, lo cual fue desmentido de forma tajante.

“Respeto la decisión, pero no la comparto porque se podía hablar, se podía dialogar más. Son cosas que se pueden arreglar, porque no pasó mayor cosa”, dijo el futbolista en entrevista con el diario El Tiempo al ser interrogado por el escándalo que colmó la paciencia de los directivos verdolagas en el juego ante Deportivo Cali.

“Como yo se lo expresé al presidente: llevo 16 años de fútbol profesional colombiano y a mí nunca me había pasado una situación de estas, que un compañero me agrediera así dentro de la cancha, que me faltara al respeto, a mis principios, a todo”, agregó Moreno, quien criticó a Lucumí por lo sucedido una semana atrás.

Por Tomás Guzmán – Antena 2