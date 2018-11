Es indescriptible la felicidad que tienen cientos de hinchas del Cúcuta Deportivo luego de vencer 2 – 0 a Llaneros en el General Santander, y de esta forma confirmar su ascenso a la Primera División del fútbol colombiano tras tres años de estar en la ‘B’.

El sentimiento de los cucuteños quizás, lo resumió con sus lágrimas la presentadora de RCN, Andrea Guerrero, quien no pudo acompañar al equipo desde su ciudad natal porque debía cumplir con sus compromisos laborales con ESPN.

Durante todo el partido, la presentadora cucuteña sufrió y se escapó para poder ver el partido a través de su celular y no perderse lo que estaba sucediendo en el General Santander. Sus compañeros fueron cómplices y también le hicieron barra al Cúcuta Deportivo.

“Debo confesarles que hoy tuve una prueba enorme; no pude ver el partido como cualquier hincha del Cúcuta, estuve al aire TODO el partido y lo veía en el celular; gracias a Dios conté con la complicidad de la producción; ellos me cubrían mientras yo saltaba en los goles y sinceramente no estaba concentrada como siempre”, manifestó Guerrero en sus redes sociales.

Cuando finaliza el partido, sus compañeros (con doble intención) le preguntaron sobre qué pensaba del ascenso del Cúcuta y el Unión Magdalena a la ‘A’, lo que hizo que Andrea Guerrero soltara algunas lágrimas y se quebrara su voz al expresar el sentimiento que la embargaba por el triunfo de su equipo.

“Estoy muy emocionada”, expresó Andrea con la voz quebrada y sus ojos llenos de lágrimas. “Pido disculpas a todos porque hoy la mitad de mi corazón estaba en el General Santander, pero estoy absolutamente feliz. Gracias porque yo sé que me hicieron mucha fuerza y esto es por un pueblo que ha sufrido mucho”, agregó la cucuteña.

Andrea Guerrero aprovechó para agradecer al ‘doblemente glorioso’ y al técnico argentino Lucas Pusineri por darle esta gloria a los hinchas que tanto anhelaban ver nuevamente al Cúcuta en la Primera División de la Liga.

Horas antes, la presentadora había enviado una emotiva carta al equipo para animarlos previos al importante partido:

A su vez, el Padre Alberto Linero que hace unos meses anunció que dejaba el sacerdocio se mostró también feliz con el triunfo del Cúcuta porque esto significó el ascenso directo del Unión Magdalena a la ‘A’, su equipo del alma, luego de 13 años en la segunda división.

Gracias todos por sus mensajes de felicitación. Estoy FELIZ. El @UnionMagdalena es de la A. Volvimos. Gracias por su solidaridad y cariño, lo recibo con alegría y gratitud. — Alberto Linero (@PLinero) 15 de noviembre de 2018

