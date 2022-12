Tras delicado estado de salud de Pelé, revelaron fotos de preparativos para funeral

El exastro brasileño pasa horas cruciales en el hospital.

Edinho, hijo de Pelé y recientemente nombrado técnico del club Londrina (Paraná, sur), publicó en Instagram una foto tomando su mano, con un mensaje: "Padre... mi fuerza es la tuya".

El exgolero arribó en la víspera de Navidad al centro médico de la capital paulista, donde se unió a sus hermanas Flavia y Kely Nascimento, para acompañar al exartillero, de 82 años.

"Llegó", escribió Kely en su Instagram junto a una imagen con Edinho, y otra con las hijas de él, Sophia y Stephany Nascimento.

Edinho viajó a Sao Paulo pese a que se había excusado el día anterior por no estar junto a su padre: "Me gustaría estar presente, pero estoy comprometido en mi misión aquí (en el club). No soy médico, no podría ayudar mucho realmente", dijo en una entrevista publicada el viernes por el diario Estadao.

Por la noche, Kely compartió una foto abrazando a 'O Rei' en la cama del hospital donde está internado desde el 29 de noviembre, y escribió: "Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos".