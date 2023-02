Rihanna pone a temblar a todos en el Super Bowl con su show de medio tiempo ¿Gordita o embarazada?

Rihanna sorprendió a todos los espectadores al presentarse en el State Farm Stadium.

Sin embargo, más allá del fútbol, este partido final también es un hito para las grandes figuras de la música, pues el show de medio tiempo se ha convertido en uno de los escenarios más deseados para los artistas.

Considerada como una de las figuras del pop más importantes del siglo XXI, este Super Bowl podría marcar definitivamente el retorno de Rihanna, quien no saca un disco nuevo desde el lejano "ANTI" (2016) y que, en los últimos años, ha cosechado un gran éxito con su marca de moda y cosmética Fenty.

En unas tarimas flotantes apareció Rihanna vestida de rojo pasión junto a sus bailarines vestidos de blanco, abrió el show con su canción Bitch Better Have My Money y cantó sus canciones más recordadas, las cuales fueron coreadas por todos los asistentes al estadio.

Al cantar 'Diamonds' desde los cielos en la tarima flotante, iluminó el estadio con su brillante voz y su imponente vestido rojo.

No obstante, los comentarios no faltaron y algunos especulan si la cantante está embarazada de nuevo. Algunos dicen que se trata de las consecuencias de su embarazo previo, mientras que otros creen que se trata de un nuevo integrante en la familia.