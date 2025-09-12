Pinchados, y el artista urbano rocksta, Dennis Fernando, presentan una colección edición especial de pines con el logo oficial del cantante.

Más que merch, es una pieza de arte, un accesorio coleccionable, hecho 100% en Colombia, donde diseño, genialidad y música se encuentran en un mismo símbolo.

“Quería que mi merch tuviera alma, que conectara con mi gente de verdad. Y con Pinchado lo logramos”, afirma Dennis Fernando.

La colección acompañará al artista en su recorrido por Latinoamérica en su gira The Rockstar Tour, la cual ya a aterrizado en ciudades como Guayaquil, San Juan (PR), Ciudad de México, Medellín entre otros.

Con un video oficial de la firma del contrato, esta alianza marca un antes y un después en el merch latino: auténtico, exclusivo y con la esencia de los fans que viven la música como estilo de vida.