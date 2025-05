Dei V ha sabido capitalizar cada momento viral, cada colaboración estratégica y cada oportunidad que la industria le ha puesto enfrente. Hoy, con más de 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, se consolida como uno de los artistas urbanos más importantes del 2025.



El punto de quiebre más evidente en su carrera llegó con “Veldá”, una colaboración explosiva con Bad Bunny y Omar Courtz que ya supera los 346 millones de streams en Spotify y los 50 millones de views en YouTube, además de ser uno de los audios más virales de TiktTok e Instagra,. La canción, parte del álbum Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, no solo se convirtió en un fenómeno musical, sino en un hito personal para Dei V.



“Bad Bunny nos tiró a mí y a Omar. Nos invitó para el mismo sitio, allí cuando llegué ya él tenía como quien dice la maqueta más o menos ready”, relató Dei V sobre el encuentro creativo que marcó su carrera.



El apoyo de Bad Bunny en la carrera de Dei V:



Hace un tiempo, uno de los momentos clave que marcó el ascenso de Dei V fue cuando Bad Bunny compartió en sus historias de Instagram un video cantando una de sus canciones, lo que de inmediato disparó la curiosidad del público y de la industria sobre este nuevo talento puertorriqueño. Pero el verdadero guiño llegó más adelante, cuando Bad Bunny incluyó en una de sus propias canciones la frase “todo el mundo decía quién es Bad Bunny like quién es Dei V”. Con esta línea, no solo trazó un paralelismo entre sus inicios y los de Dei V, sino que también legitimó su presencia en el género, enviando un mensaje claro: este nuevo nombre merece atención. La frase refleja el proceso de validación que muchos artistas urbanos enfrentan al comienzo de sus carreras, y Bad Bunny usó su plataforma para convertir una pregunta viral en una afirmación de respaldo.



A pesar de haber trabajado previamente con otras grandes figuras, Dei V reconoce que esta colaboración con el “Conejo Malo” fue clave:



“El haber grabado con Bad Bunny, que es de mi país, y es el artista más grande del mundo, es un súper logro para mí y para mi equipo”, aseguró el artista.

El apoyo de Karol G:



Mucho antes de romper récords con “Veldá”, Dei V ya era viral. Un video en redes sociales de una fan preguntando con tono irónico "¿Quién es Dei V?", luego de su aparición en un show de Karol G, se convirtió en meme. En lugar de ofenderse, el artista utilizó el sonido viral como intro de su sencillo "¿Quién es Dei V?", el cual terminó acumulando más de 100 millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en el himno de su identidad musical.



“Agradecido con Karol G y Bad Bunny por subir mi música”, expresó, reconociendo el impulso que estas dos superestrellas han significado en su carrera.



Más allá de su talento y conexiones, Dei V ha logrado destacarse por su habilidad de navegar el mundo digital, adaptar el contenido viral a su narrativa artística y mantenerse relevante. Su frase icónica, “underwater”, ya es reconocida entre fanáticos, y su historia de ascenso refleja el nuevo modelo de estrellato en la era de TikTok y Spotify.



“SIRENA” un éxito en Colombia



Otro de los grandes aciertos de Dei V en 2025 ha sido “Sirena”, una canción que fusiona reguetón con electrónica y que se ha convertido en un fenómeno en Colombia. El tema, que retrata una historia de amor apasionada y mística, ha resonado profundamente entre los oyentes colombianos, consolidándose como una de las canciones urbanas más escuchadas en la radio del país. Su videoclip, con una estética hipnótica y narrativa envolvente, ha reforzado su popularidad, posicionando a Dei V como una de las figuras más innovadoras del género urbano en la región.



¿Nuevo álbum a la vista?



Aunque su presente ya es impresionante, el futuro de Dei V promete aún más. Durante un reciente live junto al streamer colombiano WestCol, el artista reveló que su próxima producción discográfica ya está lista y llevaría por nombre “UNDERWATER”. Aunque no ofreció muchos detalles, la simple mención del proyecto desató una ola de comentarios y teorías entre sus seguidores, quienes especulan que este álbum podría representar una nueva etapa más introspectiva y experimental en su sonido. Con su estilo característico y su capacidad de generar momentos virales, todo indica que “UNDERWATER” podría convertirse en uno de los lanzamientos más esperados del año en la música urbana.