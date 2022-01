Dos jóvenes fueron detenidos por este hecho, pero luego se aclaró el mal entendido.

Las situaciones insólitas que a veces suelen pasar en los aeropuertos, pueden resultar embarazosas, no solo para los pasajeros, sino también para las personas que manejan los esquemas de seguridad en las terminales aéreas.

Aunque muchas de las ocasiones las alarmas se pueden prender por seguridad; un extraño suceso, que ocurrió en el aeropuerto internacional El Edén de la ciudad de Armenia, ha causado todo tipo de burlas en las redes sociales, luego de que se desplegara un gran grupo de seguridad a través de dos jóvenes que llegaban de vacacionar.

Luego de requisar la maleta de estos sujetos, se encontraron con lo que aparentemente era una ‘granada’. No obstante, esto les traería a estas dos personas complicaciones para entrar a la ciudad, y a su vez problemas con la justicia, por porte de armamento de guerra de manera ilegal.

Sin embargo, los agentes que estaban muy precavidos por lo encontrado, se dieron cuenta que el ‘artefacto’ de gran ‘peligro’, tan solo era una loción que venía en un frasco que en efecto que tenía una forma de granada, y es de color rojo con negro.

Un usuario de Twitter que se identifica como @unamarcelita, contó a través de su perfil esta jocosa historia, acompañada de una foto en la cual se muestra como una persona encargada de la seguridad del aeropuerto, agarra el perfume con gran precaución y le toma una fotografía, mientras lo acompaña con la siguiente descripción:

“Mis hijos vienen de regreso y en el aeropuerto de Armenia les indicaron que llevaban una granada en la maleta de bodega. La granada es una loción en forma de Granada”, posteriormente los internautas no perdonaron este error y con comentarios como “Una cosa es no trabajar en el aeropuerto y otra, dárselas de antiexplosivos”, “Es lo más lógico, para el personal de seguridad de un aeropuerto, sospechar de su contenido, que vergüenza este incidente. Pará la mamá de los niños” y “La compraré porque yo me quiero reír de esos scanner”, dejaron ver lo que fue este divertido momento.