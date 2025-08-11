Una ambiciosa producción conceptual que transporta a sus oyentes a un universo narrativo donde la libertad, el deseo, el escape, el amor y la celebración son protagonistas.



Con un total de 14 temas, “Babylon Club” reúne una poderosa mezcla de sonidos y colaboraciones que reafirman la visión internacional de Danny Ocean. Entre las sorpresas del disco destacan las participaciones de artistas de renombre internacional como El Alfa, Arcángel, Aitana y Louis BPM, junto a las colaboraciones ya lanzadas con Kapo, Sech y Kenia Os, consolidando su lugar como uno de los artistas más innovadores y versátiles de la música latina.

Cada canción, cada ritmo y cada imagen, ha sido creado para sumergir al público en un universo donde todas las personas felices, soñadoras, con buena vibra y amor para dar, son bienvenidas. “Babylon Club” no tiene una dirección física: es un estado emocional que puede vivirse desde cualquier rincón del mundo.



Danny Ocean presenta junto al álbum los videoclips oficiales de “Corazón", “Uuu” y “Babylona", piezas que amplían la narrativa y estética de este universo musical. Estos videos dan continuidad a la historia de amor iniciada en “Priti", protagonizada por la actriz venezolana María Gabriela de Faría y el actor Christian McGaffaney, quienes siguen interpretando a los mismos personajes, reforzando el hilo conceptual que conecta todo el universo.



Este proyecto marca un antes y un después en la carrera de este gran artista, quien se prepara para dar inicio en el mes de septiembre a su Tour por Latinoamérica. El próximo 19 de septiembre, Danny Ocean llegará al Movistar Arena de Bogotá para ofrecer un show inolvidable y que promete quedarse en la memoria de todos.

“Babylon Club” apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más destacados del año, con todo el potencial para encabezar las principales listas de música latina y conectar con audiencias alrededor del mundo.



Finalmente, es importante destacar que Danny ha sido un visionario que marca tendencias y un pionero que llevó el sonido afro-latino al mainstream con “Me Rehuso”.