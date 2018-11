La ex señorita Colombia fue la encargada de presentar junto a Carlos Calero el reinado, pero su ‘despiste’ le jugó una mala pasada.

Este 12 de noviembre se llevó a cabo en Cartagena el Concurso Nacional de Belleza en el que se elige a la soberana que representará a Colombia en Miss Universo 2019.

Los elegidos para presentar el magno evento fueron el presentador Carlos Calero y la ex señorita Colombia, Daniella Álvarez. Mientras Calero ha sido uno de los presentadores que cada año es el encargado de dar a conocer a la reina de los colombianos, este año era el primer turno para la modelo y también presentadora Daniella Álvarez.

Los nervios y su ‘despiste’ le jugaron una mala pasada durante el Reinado Nacional de Belleza y su nombre comenzó a ser tendencia rápidamente en Twitter por los constantes errores y ‘metidas de pata’ al aire.

Mientras Carlos Calero presentaba a las candidatas se escuchaba en varias oportunidades la voz de ella de fondo hablando porque no cerró su micrófono. Además cuando el presentador le pidió que le diera un consejo a las finalistas, la barranquillera se enredó en lo que les decía y recordó el traspié que tuvo la también ex reina Carolina Gómez presentando la reciente elección de Valeria Morales, quien nos representará este diciembre en Miss Universo. “Piensen un poquito antes de pensar”, dijo en su momento Carolina.

Otro de los errores fue cuando debía anunciar que se cerraban las votaciones para elegir a la favorita de los colombianos, pero nuevamente se confundió y dijo que la decisión ya estaba tomada y ya se sabía el nombre de la Señorita Colombia, luego ella mismo se corrigió y dijo que hasta ahora se cerrarían las votaciones y los jurados tomarían una decisión.

Sin embargo, el error más claro se dio cuando Carlos Calero estaba leyendo el nombre de las cinco finalistas a Señorita Colombia, pero Daniella Álvarez tuvo una confusión y cuando el presentador llamaba a la cuarta finalista ella lo interrumpió y le dijo: “Bueno ya es el momento de elegir a nuestra Señorita Colombia”, y Carlos Calero le respondió: “claro que sí” y siguió con la presentación anunciando la cuarta finalista.

Se oyó un silencio en el teatro y luego ella lo contradice y dice: “No, ¿vamos a nombrar a la Señorita Colombia o a la virreina?”, a lo que Calero le responde ” a la cuarta finalista”, segundos después ella cae en cuenta y se disculpa: “perdón, me confundí me emocioné demasiado”.

Sus constantes errores durante la presentación del reinado fueron centro de burlas y críticas en redes sociales. De hecho, la confusión al nombrar a Bolívar como virreina, lo que al final sucedió, hizo que muchos especularan sobre un supuesto “arreglo” del concurso.

“Esa Daniela Álvarez es muy divertida, mete la pata cada dos segundos pero me encanta la naturalidad. Dio la virreina, cuarta finalista, entra en los audios de Calero, en fin”, dijo un tuitero.

“Como conocedora de la profesión… el final es para Carlos Calero que no la tuvo nada fácil con Daniela Álvarez y realmente buscó siempre no dejarla hundir. Yo pasé por eso… y no es nada sencillo lanzarle el salvavidas y que siga queriendo ahogarse”, escribió una usuaria de Twitter.

“Corrijo: no criticaré a las reinas pero si diré que Daniela Álvarez dejó ver que ya estaba elegida la reina. Es pésima”, escribió otra persona.

“Cuando creímos que el “piensen antes de pensar” de Carolina Gómez nadie lo iba a superar, viene Daniela Álvarez y lo supera no una ni dos, sino tres veces”, “Steve Harvey se equivoca teniendo que anunciar la miss Universo entre dos chicas. Daniela Álvarez sería capaz de equivocarse y anunciar reina y virreina cuando aún no se ha elegido las semifinalistas”, expresaron en redes sociales.