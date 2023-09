Curioso caso de mujer que no se bañó durante 40 días para prepararse para el parto

Recientemente subió un video, en donde el doctor Medina habló de aquella que vez, le tocó una paciente que no se había bañado por 40 días, porque le dijeron que se podía afectar su labor de parto.

Llegó una paciente en trabajo de parto. Ella dijo que tenía mucho dolor abdominal y que ya sentía muchas contracciones. Lo primero es que uno llega al paciente a la camilla y cuando le pedí a las auxiliares que la cambiaran (hace caras de olor a feo). Cuando fui a hacer el tacto, me quedé sin pelitos en la nariz".

Por lo cual, le preguntó a la mujer que qué había pasado y el por qué de aquel olor bastante fuerte. A lo que ella le responde. "A mí me recomendó una señora que no me bañara en 40, para evitar el enfriamiento de la parte de bajo".

A lo que varios seguidores no pudieron evitar comentar y se cuestionaron el porqué le hacen caso a personas que no tienen conocimiento en el tema. Me da algo de risa, pero es una dura realidad😖 gente aconsejando cosas", "Porqué le hacen caso a personas sin preguntar", "Jajajajaja ese bebé nació y agarró toda la flora bacteriana", "Me da algo de risa, pero es una dura realidad😖 gente aconsejando cosas", expresaron algunos.