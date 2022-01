Hay Festival: Irene Vallejo, desnudó los detalles más recónditos de su obra 'El infinito de un Junco’

"El libro de papel cuenta con una dimensión sensual", afirma Irene Vallejo.

Vallejo, como una de las invitadas especiales de la décimo séptima edición del ‘Hay Festival’ en la capital del departamento de Bolívar, habló de la inspiración que el libro impreso genera en ella, rescatando la seducción inmersa en el aprendizaje kinestésico.

“El libro de papel cuenta con una dimensión sensual; los citamos, los acariciamos, los regalamos, los conversamos a través del tacto. Hay mucho del libro impreso que tiene que ver con la poesía y eso representa el papel. Destacar el papel es muy importante en el acercamiento a la lectura”, aseguró Vallejo.

En medio de su intervención, Vallejo aseguró que, “cuando tratamos con libros electrónicos, tal vez no nos sumergimos en los personajes y no navegamos en sus experiencias. No podemos obviar esa dualidad, y el placer siempre será el detonante entre lo escrito y lo electrónico”, aseguró Vallejo.

Según Vallejo, es urgente sacar los libros impresos de los grandes palacios/esferas para democratizar la lectura. Incluso, de aquellos que se mantienen reticentes ante la misma. “Es imperativo que reconozcamos al niño que llevamos dentro. Ese niño que siempre está buscando historias que puede encontrar en una lectura física para incentivar sus emociones”, puntualizó.

Vallejo es una de las autoras más reconocidas en el mundo de la literatura clásica, y cuenta con los ensayos en español más leídos de los últimos tiempos. Gala formada escritora y doctora en Filología Clásica, y conocida por su trabajo de investigación y divulgación del mundo antiguo y los autores clásicos.

Por su último libro 'El infinito de un Junco' recibió el Premio Nacional de Ensayo. Se trata de una obra magistral sobre la historia de los libros y la lectura que abarca más de treinta siglos de recorrido por las distintas tecnologías y métodos de fabricación de libros, la vida de galles, bibliotecas y librerías al rededor del mundo.