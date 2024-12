El consumo de huevos ha sido un tema debatido durante años, y la ciencia ha intentado despejar las dudas sobre si son realmente beneficiosos o perjudiciales para la salud. Aunque en el pasado se les vinculó con el aumento del colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas, estudios más recientes sugieren que el consumo moderado de huevos puede ser parte de una dieta saludable.

¿Cuántos huevos es saludable comer a la semana?

Según la ciencia, no hay una respuesta única para todos, ya que la cantidad recomendada de huevos depende de factores como la edad, el nivel de actividad física, la salud general y las necesidades nutricionales individuales. Sin embargo, varios estudios han llegado a conclusiones clave sobre el consumo adecuado de huevos.

1. Estudios sobre el riesgo cardiovascular

En un estudio importante publicado en JAMA (Journal of the American Medical Association) en 2019, se concluyó que el consumo de hasta 7 huevos a la semana no está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas o derrames cerebrales en la población general. Los investigadores encontraron que las personas que consumían hasta 6 o 7 huevos por semana tenían un riesgo cardiovascular similar al de quienes comían menos.