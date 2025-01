La industria de la música ha dado un giro de 180 grados gracias a las plataformas digitales. Hoy en día, con solo un clic, puedes acceder a millones de canciones y artistas de todo el mundo. Spotify, con más de 640 millones de usuarios activos, se ha convertido en una de las plataformas más populares y en una herramienta esencial para que los artistas midan su impacto.

La plataforma no solo ha cambiado la forma en que escuchamos música, sino también la manera en que los artistas interactúan con sus fans. La plataforma proporciona a los artistas herramientas valiosas para medir su impacto, como estadísticas detalladas sobre reproducciones, seguidores y más.

¿Cuánto dinero han generado las canciones más escuchadas de Spotify?

'Blinding Lights' de The Weeknd

Encabezando la lista de las canciones más escuchadas en Spotify está 'Blinding Lights' de The Weeknd. Lanzada el 9 de agosto de 2020, esta canción ha acumulado más de 4.590 millones de reproducciones. Este éxito masivo ha generado entre 15 y 20 millones de dólares, una cifra récord en la industria musical.

Ed Sheeran y 'Shape of You'

En el segundo puesto del ranking encontramos a Ed Sheeran con su canción 'Shape of You'. Con alrededor de 4.130 millones de reproducciones, esta canción ha sido un verdadero fenómeno en la plataforma. El éxito de Sheeran ha generado entre 13 millones y 14 millones de dólares, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de la década.

Lewis Capaldi y 'Someone You Loved

'Someone You Loved' de Lewis Capaldi, lanzada el 8 de noviembre de 2018, ha alcanzado casi 3.800 millones de escuchas. Esta balada emotiva ha permitido al cantante y compositor escocés y su equipo generar casi 10 millones de dólares, demostrando el poder de una buena canción para conectar con el público.

Harry Styles y 'As It Was'

Harry Styles se ha consolidado como uno de los cantantes más populares entre las nuevas generaciones. Su canción 'As It Was' es la cuarta más escuchada en la historia de Spotify, con 3.700 millones de reproducciones. Aunque no se tiene información exacta sobre las ganancias de esta canción, el patrimonio de Styles ya asciende a los 90 millones de dólares, reflejando su enorme éxito.

'Sunflower' de Post Malone y Swae Lee

La colaboración entre Post Malone y Swae Lee resultó en la canción 'Sunflower', que no solo se hizo popular en películas como 'Spiderman: Un Nuevo Universo', sino que también arrasó en Spotify. Con 3.600 millones de reproducciones, esta canción generó más de 4,3 millones en 2021, tres años después de su lanzamiento el 18 de octubre de 2018.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' de Bad Bunny en Spotify

Spotify compartió la lista completa de canciones de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el nuevo álbum de Bad Bunny. La lista no solo está disponible en la página de Cuenta Regresiva (Countdown Page) de Spotify para preguardar el álbum, sino que fue revelada de una manera única y exclusiva.

Durante los últimos tres días, los fans han podido descubrir los títulos de las canciones a través de una revelación basada en coordenadas en la página de la Cuenta Regresiva de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

A partir del 30 de diciembre de 2024, se lanzaron diariamente series de tres coordenadas en la plataforma, dirigiendo a los usuarios a ubicaciones específicas en Google Maps. Al visitar estas coordenadas de manera virtual, los fans fueron llevados a una vista recientemente lanzada de Puerto Rico en Google Maps, que muestra letreros o murales con los nombres de las nuevas canciones del álbum. Este enfoque innovador continuó los días 1 y 2 de enero, con nuevas coordenadas compartidas cada día.

Sin embargo, tres de las canciones no fueron reveladas mediante este método y, en su lugar, se dieron a conocer hoy, 3 de enero, junto con la lista completa de canciones, que ya está disponible para consultar a continuación:

NUEVAYoL VOY A LLeVARTE PA PR BAILE INoLVIDABLE PERFuMITO NUEVO - ft. Rainao WELTiTA - ft. Chuwi VeLDÁ - ft. Omar Courtz y Dei V El ClúB KETU TeCRÉ BOKeTE KLOuFRENS TURiSTA CAFé CON RON - Ft. Pleneros de la Cresta PIToRRO DE COCO LO QUE PASÓ A HAWAii EoO DtMF LA MuDANZA

Tips para escuchar música en Spotify sin quedarte sin datos móviles

Escuchar música en Spotify puede consumir muchos datos móviles, pero hay maneras de disfrutar de tu música favorita sin preocuparte por quedarte sin datos. Aquí te dejamos algunos consejos: