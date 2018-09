Conoce qué te depara el horroróscopo de la semana

Porque la vida no siempre es perfecta y la mala suerte nos toca a todos. Conoce aquí lo que te depara el destino y lo que dicen los astros sobre tu bipolar vida. Busca aquí tu signo y entérate de lo que tiene para ti el horroróscopo de la semana del 11 al 16 de Septiembre de 2018.

Querido acuario: sigue las señales del universo y hazle caso a tu instinto. Los likes de más que viste en el perfil de tu pareja no son casualidad, algo pasa ahí. Sigue stalkeando y encontrarás la verdad. Engorda a tu pareja, puede que tu enemigo se arrepienta de quitártelo.

No todo tiene que ser para los demás. Por eso, el tiempo para ti mismo es muy importante. Es momento de cuidarte, mimarte y comprar ropa (o bueno al menos ir al centro comercial a antojarse)… Porque antes muert@ que sencill@. ¡O sea, duh!

Deja de perder el tiempo, enfócate en hacer algo productivo. Esta semana alguien busca tu perdón; no se va a arrodillar ni te va a rogar, pero tampoco lo hagas sufrir. No te preocupes, siempre hay una bruja en el barrio que hace amarres con una fotografía, trozo de cabello o prenda de tu pareja, ve consiguiendo lo necesario.

Eres malo, te gusta ver sufrir a quienes te han hecho daño. Pero no te obsesiones con eso… mejor sí con empanadas y mucho ají. No te estreses tanto esta semana, usa ropa blanca para evitar el malgenio, paz, paz interior. Te recomendamos dormir solito, el coco te dejará en paz. ¡Tremendo favor!

Tienes que romper lazos, también calzones…. Empieza a desprenderte y mandar a la %$?#% a uno que otro sapo. Evita malas vibras, compra una piedrita de amatista, te ayudará. Toma decisiones, siempre eres gallina y te ven la cara de bobo.

Cangrejito, cangrejito. Tienes que ponerle orden al caos de tu vida… y de tu habitación también. Si quieres empezar de nuevo, hazlo sin pensarlo dos veces, lo necesitas. Compra una pata de conejo, eso da buena suerte. Suelta las cargas que llevas, recuerda que el tiempo no se recupera, deja lo amargado con la gente, hazte baños con agua de rosas y miel.

¡Ya Leo! Deja de comer cuento cuando te dicen que te aman pero no te llaman, ni se acuerdan que existes. Es mejor poner el freno y dejar las cosas así. Por otro lado, tampoco hay buenas noticias, ya que reaparecerán en tu vida dos personas muy tóxicas, tal vez algún ex o alguien al que le debes dinero… En conclusión: ¡HUYE!

Ay, querido Virgo. A ti lo que te faltó fue chancleta porque eres terco y testarudo como nadie. Cuando tengas un mal presentimiento, lo ideal sería alejarse, pero no, tú te vas ‘de jeta contra el planeta’. Además, bájale a la ‘rabonada’, que por algo te dicen fosforito, porque con nada te prendes.

A nuestros amigos de Libra lo que les hace falta es quererse un poquito. Ya en serio, bájenle a la rogadera, que eso no se ve bien y como dice el dicho: “hay que hacerse desear un poquito”. Pero esperen, no todo es malo: a mitad de semana te va a llegar una noticia que no esperabas… No es el ascenso, ni algo espectacular, pero igual te sorprenderá.

Esta semana necesitas meditar, puedes hacerlo en un parque o en la cantina de la esquina, lo importante es que te cuestiones lo siguiente: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué sigues viviendo con tus papás? Piénsalo, pero no te estreses que igual ellos no tienen corazón para sacarte. Mientras tanto al menos compra un perro para sentir que tienes una responsabilidad en tu vida.

Amigo de Sagitario: esta semana vas a vivir un momento muy especial con alguien, pero tal vez eso termine en la friendzone, así que no te ilusiones mucho. Mejor concéntrate en mirar hacia adelante, hacia el futuro… pero sin estar pegado a ese celular porque puedes terminar en el suelo. Nuestros astros místicos auguran un accidente, ¡pilas!.

Sabemos que estás en días de crisis existencial, pero tranquilo porque llegará una fuerte transformación a tu vida. Deja las malas vibras y espera con ansias los cambios. Aunque si piensas que es un cambio económico, déjanos decirte que no pasará… Sigue conformándote con la emoción de encontrar dinero en el bolsillo de algún pantalón. #ForeverVaciado

