Conoce la historia de joven que cumplió su sueño de ser una sirena

Para muchas personas los seres marinos se destacan por llevar una aleta y generalmente tener forma de pez, tal como la figura de las sirenas, unos personajes mitológicos que se han caracterizado por estar interpretadas por la apariencia de una mujer, gracias a películas infantiles e historias de ficción, en las que la principal característica es lucir bastante delicadas y femeninas.

Sin embargo, en Brasil esto ya no es así y son las playas de Río de Janeiro en las que Davi Moreira, un joven de 22 años, rompió con los estigmas y decidió ser un ‘sireno’.

Aunque suene extraño, Moreira creció con un especial gusto por los seres del mar, especialmente por las sirenas, desde que a los cuatro años vio la popular película de Disney, ‘La Sirenita’ protagonizada por Ariel, una joven pelirroja que busca explorar el mundo más allá del mar.

Precisamente, esto es similar a lo que hace Moreira, pues el joven a través de un traje especial se ha convertido en toda una estrella de Brasil.

Azules, verdes, rosadas, amarillas, tornasoles, grandes y pesadas así son las diferentes aletas que tiene Moreia dentro de su colección que oscila entre diez atuendos. “La primera vez que hice una aleta fue por mis propios medios con una licra”, explicó Moreira en diálogo con La Tertulia de RCN Radio.

Davi es estudiante de artes escénicas y de ahí su gusto y capacidad de ser todo un “personaje”. “Yo nado muy lejos de la playa y las personas no pueden verme bien, no saben bien que soy. Sin embargo, con el tiempo la gente que va a la playa me reconoce y me saludan; los niños me piden muchas fotos”, aseguró el joven.

El camino para ‘Davi Sireno’, como se hace llamar, no ha sido fácil. Para costear sus gastos se presenta con su personaje en varios sitios de Rio, como bares y shows, a pesar muchas veces de recibir cientos de críticas.

Pero ¿qué tan difícil puede ser nadar con una aleta? Moreira explicó que la fuerza viene de la cadera y los pies, con movimientos ondulados y que a pesar de que él ya está acostumbrando para quienes quieran empezar con esta práctica puede resultar un poco difícil.

“Me pongo el disfraz cuando ya estoy muy cerca al agua y tengo un amigo que me ayuda y me carga o sino me toca moverme al estilo de una foca”, indicó.

Además de Ariel, el joven también se siente identificado con el popular personaje de ‘Aquaman’, su personaje favorito dentro de la saga de héroes, pues al igual que él lucen una larga cabellera y una abundante barba.

Sin embargo, Davi considera que él es un ‘sireno’ con ciertos defectos, pues a diferencia de Ariel o de los seres marinos, el joven no cuenta con una melodiosa voz, “lo mío no es cantar, pero sí encantar”, aseguró.

Para entrar al mar, Davi tiene un ritual. Primero hace una oración a la reina del mar, porque tiene muy claro que este no es un lugar tranquilo sino peligroso por eso hay que tenerle mucho respeto.

Al escuchar la popular canción brasileña ‘La chica de Ipanema’, Moreira se siente identificado ya que asegura que es una melodía tranquila como él y sobre todo que es una especie de himno, pues es similar a como lo conocen actualmente: el ‘sireno de Ipanema’.

Por: Karen Ortiz – Sistema Integrado Digital