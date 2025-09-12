Una canción atrevida y desafiante, hecha para dedicar, para bailar con despecho y para recordar que el amor que no se valora no merece quedarse.

Detrás de este lanzamiento se encuentran la cantante colombiana Luisa Rey, finalista de El Factor XS, fenómeno musical viral en TikTok y con más de 1 millón de seguidores, y la creadora digital Deiry Vargas, con más de 22 millones de seguidores en la plataforma. Juntas suman una audiencia masiva y convierten su influencia en un encuentro de poder, música y fuerza femenina.

“Esta canción representa ese momento en el que vimos todas las razones por las que no debimos quedarnos —todas las red flags— y aún así lo hicimos”, explica Luisa Rey. “No es una invitación para que se quede ese hombre; es para que se marche con el ego que le queda”, agrega la artista.

Por su parte, Deiry Vargas comenta: “Todas hemos pasado por esa relación que nos dejó cicatrices, pero también nos enseñó a soltar. Esta canción es mi manera de decir: ya no duele, ahora se baila”.

“Con el Ego que Te Queda” abre un nuevo capítulo en la historia de Luisa Rey: más personal, más directo y más conectado que nunca con su público. Es el primero de varios lanzamientos que encenderán la ruta hacia su primer tour latinoamericano, un viaje musical que sus seguidores llevan tiempo pidiendo… y que ya está a punto de comenzar.