¿Cómo se pronuncia realmente Blink 182?

La banda estadounidense de punk-rock Blink 182 hizo que cientos de internautas empezaran un polarizado debate en redes sociales respecto a la pronunciación correcta del nombre del grupo.

El origen de todo se dio cuando Ian Karmel, guionista de The Late Late Show with James Corden, compartió una opinión en su cuenta de Twitter respecto de cómo pronuncian los británicos el nombre de Blink 182, aclarando que ellos dicen: Blink uno, ocho, dos.

Poco después, el mismo James Corden se sumó a la discusión y le respondió a Karmel que, “no empieces esto. Admito que estamos equivocados. Estados Unidos los llama Blink ochenta y dos. Lo que también está mal. Técnicamente deberían llamarse Blink ciento ochenta y dos”.

Por supuesto esto dividió aún más a los ‘fans’ que se debatían entre las tres opciones de nombres, sin embargo, Mark Hoppus y Tom DeLonge, miembros del grupo, decidieron iluminarlos con su sabiduría y hacerles saber algo que no esperaban: todos están errados.

Don’t start this. I admit we are wrong on this. America calls them Blink One eighty two. Which is also wrong. They technically should be called Blink one hundred and eighty two. Don’t take some moral high ground here. https://t.co/zm2Gpb6xtT — James Corden (@JKCorden) 19 de noviembre de 2018

El primero en responder fue Mark Hoppus, “Gracias James, algunos dicen uno, ochenta y dos. Otros piensan que es uno, ocho, dos. Pero en todo esto, siento que hemos perdido de vista que la ‘B’ de Blink debería ser en minúscula”.

Thank you James. Some say one eighty two. Some say one eight two. But in all of this, I feel like we’ve lost sight of the fact that the B in blink-182 should be lower-case. https://t.co/d3Gi2Ezmhu — stuffing and marked potatoes 🏳️‍🌈 (@markhoppus) 19 de noviembre de 2018

Luego Tom DeLonge agregó, “En realidad es dieciocho, dos. Todas las personas se han equivocado durante años. A veces esto puede suceder con un arte muy complejo, reflexivo y elevado”.

It’s actually— Blink eighteen-two. People have all gotten this wrong for years. Sometimes this can happen with very complex, thoughtful and elevated art. https://t.co/jmsfv401KF — Tom DeLonge (@tomdelonge) 19 de noviembre de 2018



Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital