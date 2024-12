El 2024 ha sido un año de revolución en el cuidado personal. Los colombianos, cada vez más interesados en productos que combinen estética y bienestar, han priorizado el cuidado de su piel y cabello. En esta temporada de cierre de año, las reuniones familiares, fiestas empresariales y celebraciones navideñas impulsan un enfoque en la naturalidad y la sofisticación.

Desde tonos cálidos en el cabello hasta sombras satinadas en el maquillaje, estas son las tendencias que marcarán el ritmo de la belleza en diciembre.

¿Por qué los tonos de cabello chocolate están en auge?

Los tonos chocolate y chocolate cobrizo son los reyes de la temporada. Estas tonalidades no solo aportan calidez al rostro, sino que son altamente versátiles y requieren poco mantenimiento. “El balayage, las babylights y los visos naturales en marrones y rubios oscuros permiten un crecimiento de raíz natural, lo que las hace ideales para quienes buscan estilos prácticos y elegantes”, explica Camilo Zuluaga, CEO de Krika.

Además, el cuidado capilar se ha convertido en una prioridad. Tratamientos como mascarillas hidratantes, ampolletas reparadoras y productos para controlar el frizz han sido los favoritos del año. Con especial atención en reparar daños ocasionados por tintes o decoloraciones, estas opciones prometen mantener su popularidad en las fiestas decembrinas.

¿Cómo triunfar con maquillaje brillante y natural?

En maquillaje, los labios hidratados y con brillo serán un must para las celebraciones de fin de año. Glosses y bálsamos con ácido hialurónico y péptidos no solo ofrecen un look fresco, sino que también cuidan la salud de los labios.

Por otro lado, las sombras satinadas en tonos metálicos, como dorado y bronce, serán las protagonistas para crear looks impactantes pero elegantes. Estas opciones se adaptan perfectamente al ambiente festivo, iluminando la mirada con un toque sofisticado.

¿Qué hace al kincare coreano tan popular?

El cuidado de la piel coreano continúa conquistando a los colombianos. Su enfoque en ingredientes botánicos, texturas ligeras y beneficios anti-envejecimiento ha redefinido las rutinas de skincare. Entre los productos más demandados para esta temporada están:

- Protectores solares con acabados invisibles.

- Sueros y esencias enriquecidos con ácido hialurónico y baba de caracol.

- Mascarillas en hoja, ideales para una hidratación profunda y calmante.

- Limpiadores en espuma, que ofrecen una limpieza efectiva sin resecar.

“El interés en fórmulas naturales y de alta calidad no solo es una moda, sino una tendencia que continuará creciendo en 2025”, asegura Zuluaga.

¿Qué tendencias veremos en manicura?

En el mundo de las uñas, el efecto glaseado y los tonos tornasol son las estrellas de esta temporada. Estos estilos brillantes y con textura reflejan el espíritu festivo del fin de año. Sin embargo, los tonos sobrios como nude, café y gris también han ganado popularidad gracias a su elegancia y versatilidad.

Adicionalmente, los esmaltes fortalecedores, que protegen las uñas contra quiebres, siguen siendo una elección práctica y estética para las festividades.

¿Cómo influyen las redes sociales en las decisiones de compra?

TikTok e Instagram han sido motores clave para la adopción de estas tendencias. Videos virales y tutoriales han educado e inspirado a los consumidores, impulsando tanto a marcas locales como internacionales a ofrecer productos que respondan a estas demandas.

Camilo Zuluaga resalta que los consumidores buscan cada vez más opciones sostenibles, como productos veganos, empaques biodegradables y fórmulas libres de químicos dañinos. Este cambio de mentalidad no solo responde a una preocupación ambiental, sino también a un interés por la transparencia y calidad en la industria.

Un cierre de año con estilo y conciencia

El 2024 cierra con tendencias que mezclan belleza, bienestar y sostenibilidad. Desde tonos cálidos en el cabello hasta rutinas de skincare coreano, esta temporada invita a celebrar con una imagen renovada y en sintonía con el cuidado personal. Para los amantes de la belleza, este fin de año será una oportunidad para brillar sin perder de vista la importancia de cuidar de sí mismos y del planeta.