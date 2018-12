La Señorita Colombia, Valeria Morales ya se perfila como una de las favoritas en Miss Universo 2018. Su carisma y evidente belleza latina la destacan sobre sus compañeras. Morales, quizás pasará a la historia como la reina que tuvo que hacer todo en tiempo récord. Su preparación, sus trajes, etc.

Mientras las reinas cuentan con al menos seis meses para prepararse y llegar a Miss Universo a dejar el nombre del país que representan en alto, esta vez, Miss Colombia solo tuvo menos de dos meses para su preparación. Y, entre ellas, el traje típico fue una de las cosas que más la preocupó ¿Quién se arriesgaría, en tan solo 10 días, a hacer uno en representación de todo un país?

Inició el conteo regresivo para conocer a la nueva Miss Universo. Esta semana comenzó con el desfile en traje típico de las candidatas y Valeria Morales sorprendió con la originalidad de su traje inspirado en un símbolo patrio de Colombia, la Orquídea.

Lee también: Conozca a las hermosas candidatas que competirán en Miss Universo 2018

La joven vallecaucana recuerda que muchos le decían que no tenía tiempo para que le diseñaran un traje típico, debido a que Valeria Morales fue elegida en medio de un certamen exprés, en el que no hubo desfile con traje típico. “Pero eso me motivo aún más a sacar mi traje nacional adelante, porque no tuve la oportunidad de llevar mi traje artesanal como Señorita Valle y además porque quería mostrarle al universo algo diferente y único de nuestro país”.

La colombiana quería plasmar un símbolo patrio de Colombia en un traje que también reflejara lo que es ella, una mujer alegre y descomplicada. El encargado de darle vida a este hermoso traje típico fue el diseñador Jhon Mesias, quien en tan solo 10 días creó este diseño hecho de manera artesanal y con materiales autóctonos.

“Gracias Jhoncito por soñar conmigo, por esas trasnochadas y sobretodo por aguantarme. Mi traje se empezó a realizar el 16 de noviembre y tenía que llevármelo el 26. No fue fácil pero esto se llama cumplir lo que sueñas”, expresó Valeria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valeria Morales (@valeriamoralesd) el 10 de Dic de 2018 a las 6:26 PST

En este video puede ver los trajes típicos que lucieron algunas candidatas a Miss Universo:

Miss España, Ángela Ponce, la primera mujer transexual en participar en este importante concurso, lució un traje que representó el baile más representativo de España, el flamenco. Su vestido fue diseñado por Luis Fernández.

Otro de los trajes que cautivó fue el de Miss Panamá, Rosa Montezuma. El traje típico fue diseñado por Abdul Juliao.

Por: María Camila Torres – La FM