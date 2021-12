Tercer tráiler de 'The Batman" sorprendió una vez más a los cinéfilos

Catwoman también cautivó en pantalla en este avance.

THE BATMAN - The Bat and The Cat es una de las películas más ambiciosa que Warner ha desarrollado y es que anunciar una cinta con un nuevo actor en el papel del vigilante de Gótica puede ser una estrategia polémica. Sobre todo después de que dos actores han brillado en sus cintas como Batman, como fue el caso de Christian Bale y Ben Affleck.