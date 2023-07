'Sound of Freedom': ya se habla de la fecha de estreno en Colombia

'Sound of Freedom' se estrenó el pasado 4 de julio en Estados Unidos.

'Sound of Freedom' (Sonido de libertad) ha sido una de las grandes sorpresas de la taquilla en Estados Unidos. Se estrenó el pasado 4 de julio y solo por ese día fue la primera en recaudación: 14.242.063 dólares, por encima de ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’.