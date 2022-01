'Scream 5' estrenó su tráiler final: el terror y suspenso regresan

"Fan del horror o no, esta película es simplemente impresionante. Mira el tráiler final de Scream Movie y mira lo que los críticos están gritando", fue el texto que acompañó al tráiler final.

La quinta entrega de "Scream" llegará a las salas de cines este 14 de enero de 2022, "Esta es la quinta... pero no es 'Scream 5'. Esto es 'Scream'. Los directores son increíbles, lo están haciendo... es una nueva franquicia... Es moderna, es terrorífica, es una nueva 'Scream'. No es un reboot, no es un remake, es un nuevo lanzamiento. Creo que va a ser fantástica", aseguró su protagonista, Courteney Cox.

Finalmente, el portal Bloody-Disgusting reveló que se está realizando diferentes cortes finales de la película para evitar que los detalles de la trama se filtren antes de su estreno.