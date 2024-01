Rigo Novela Rcn

La novela 'Rigo', producción de Canal RCN, es una de las historias que ha enamorado a los colombianos, pues el relato de la historia de Rigoberto Urán, ha servido de inspiración para chicos y grandes, ya que el deportista tuvo que atravesar diferentes retos personales y profesionales para cumplir sus sueños.

Actualmente, uno de los actores del elenco ha sido tendencia, luego de revelar que estuvo muy cerca de perder su papel. La fuerte angustia que le provocó creer que perdía el papel, lo hizo llorar toda una noche y dijo que su único consuelo fue Dios.

¿Quién es el actor que casi pierde su papel en la novela 'Rigo'?

El elenco de lanovela 'Rigo'está integrado por talentosos actores, algunos de ellos son:Juan Pablo Urrego, Ana María Estupiñán, Sandra Reyes, Yesenia Valencia, Robinson Díaz, Stephania Duque y Ramiro Meneses.

Sebastián Gutiérrez,es otro de los actores que se ha ganado el corazón de los televidentes, el artista da vida a'Chacho',uno de los mejores amigos del'Toro de Urrao'.

Recientemente,Gutiérrezconcedió una entrevista a una reconocida emisora y habló de los desafíos que tuvo que superar para quedarse con el papel, ya que de acuerdo a su relato, estuvo muy cerca de perderlo.

Al cuñado de Marcelo Cezán, le confirmaron que el papel era suyo, luego de presentar el casting. Sin embargo, los días pasaron y no lo volvieron a llamar, ni le confirmaron el inicio de las grabaciones. El actor contó que un conocido suyo le dijo: "Sebitas, nos tienen esperando, no se sabe muy bien qué pasó, algunos dicen que el acento no los convence, otros dijeron que ‘Rigo’ quiere que los personajes sean antioqueños”.