Este siete de enero se llevó a cabo uno de los premios más esperados, los Golden Globes 2024 o más conocidos como los Globo de Oro.

Varias celebridades asistieron a este gran evento para premiar las producciones cinematográficas y de televisión de Estados Unidos. Asistieron personajes como Selena Gómez, Margot Robbie, Taylor Swift, Jennifer López, entre otros.

Desde que empezó, a las 7 p.m. cada celebridad lució su vestido en medio de la alfombra roja. A través de las redes sociales de los Golden Globes mostraron el minuto a minuto de todo lo que se vivió en este día tan importante.

Por si te perdiste quiénes fueron los ganadores de los Golden Globes, aquí te entregamos la lista completa. Así saber si esa película favorita fue uno de los que se llevaron el galardón.

Lista completa de ganadores de los premios Golden Globes

Da'vine Joy Randolph - Mejor actriz de reparto en película en The Holdovers

Robert Downey JR - Mejor actor de reparto en película en Oppenheimer

Ali Wong - Mejor Actriz (miniserie, serie de antología o película para televisión) en BEEF

Elizabeth Debicki - Mejor actriz de reparto en serie en The Crown

Steven Yeun - mejor actor (miniserie, serie de antología o película para televisión) en BEEF

Christopher Nolan - mejor director en Oppenheimer

The Boy and the Heron - Mejor película animada

Anatomy of a Fall - Mejor película en idioma no inglés

Emma Stone - Mejor actriz, musical o comedia en Poor Things

Ayo Edebiri - Mejor actriz en una serie musical o comedia en The Bear

Matthew Macfadyen - Mejor actor de reparto de serieen Succession

Jeremy Allen White - Mejor actor en una serie musical o comedia en The Bear

Kieran Culkin - Mejor actor en una serie de drama en Succession

Ricky Gervais: Armageddon - Mejor performance en Stand-Up Comedy en televisión

Cillian Murphy - Mejor actor en una película dramática en Oppenheimer

Anatomy of a Fall - Mejor guion de película

Sarah Snook - Mejor actriz en una serie de televisión de drama en Succession

Beef - Mejor serie limitada, serie antológica o película para televisión

The Bear - Mejor serie de televisión, musical o comedia

Succession - Mejor serie de televisión de drama

Ludwig Göransson - Mejor banda sonora original de película en Oppenheimer

‘What Was I Made For?’ — Barbie - Billie Eilish O'connell, Finneas O'connell - Mejor canción original de película

Barbie - Logros cinematográficos y de taquilla de cine

Paul Giamatti - Mejor actor en una película, musical o comedia en The Holdovers

Lily Gladstone - Mejor actriz en una película dramática en Killers of the Flower Moon

Poor Things - Mejor película, musical o comedia

Mejor película dramática - Oppenheimer