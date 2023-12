Lista completa de las series que estrenará Netflix en 2024: prepara las palomitas

Series de Netflix que se estrenarán en 2024

Arcane (Temporada 2)

Avatar: La leyenda de Aang

Berlín

Besos, Kitty (Temporada 2)

Bridgerton (Temporada 3 y 4)

Cobra Kai (Temporada 6)

División Palermo (Temporada 2)

Dulces magnolias (Temporada 4)

Élite (Temporada 8)

El Eternauta

El agente nocturno (Temporada 2)

El monstruo de la vieja Seúl

El problema de los tres cuerpos

Emily en París (Temporada 4)

Estamos muertos (Temporada 2)

Ginny & Georgia (Temporada 3 y 4)

Heartstopper (Temporada 3)

Jóvenes altezas (Temporada 3)

La diplomática (Temporada 2)

La emperatriz (Temporada 2)

Love, Death + Robots (Volumen 4)

Merlina (Temporada 2)

One Piece (Nuevos episodios)

Outer Banks (Temporada 4)

Perfil falso (Temporada 2)

Sandman (Nuevos episodios)

Strager Things (Temporada 5)

Sweet Tooth (Temporada 3)

The Umbrella Academy (Temporada 4)

Un lugar para soñar (Temporada 6)

Vikingos: Valhalla (Temporada 3)

You (Temporada 5)