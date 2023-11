La precuela de 'Los Juegos del Hambre' arrasa en taquilla con un comienzo sólido

La saga se reinventa: Songbirds & Snakes desata el fenómeno Los Juegos del Hambre.

El mundo cinematográfico se vio revivido con el estreno de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", la precuela de la famosa serie que arrasó en las taquillas de Estados Unidos y Canadá. Con un debut que alcanzó los 44 millones de dólares en su primer fin de semana, la película se posicionó en lo más alto, superando las expectativas iniciales.