¿Qué otros contenidos de Harry Potter ofrece HBO Max?

Recientemente la plataforma de streaming indicó que además del contar con el especial de Harry Potter, el servicio ofrece las ocho películas de la saga. Así como las películas 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' y 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald'.

También, ya está disponible en la plataforma 'Harry Potter: torneo de las casas de Hogwarts', un evento especial de cuatro episodios en el que fanáticos de la saga de todo el mundo compiten por lograr el título del mayor conocedor sobre el Mundo Mágico.

Cabe recalcar que Harry Potter 20 Aniversario: Regreso A Hogwarts fue un especial producido por Warner Bros. Unscripted Television en asociación con Warner Horizon en el icónico Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter.

El especial cuenta con la producción ejecutiva de Casey Patterson, de Casey Patterson Entertainment (A West Wing Special to Benefit When We All Vote) y Pulse Films (Beastie Boys Story).