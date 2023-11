El universo Marvel se expande: Pedro Pascal podría liderar un famoso equipo de superhéroes

Las conversaciones avanzan: Pedro Pascal está cada vez más cerca de unirse al Universo Cinematográfico Marvel.

El actor chileno Pedro Pascal, reconocido por sus interpretaciones en series como "The Mandalorian" y "The Last of Us", está a punto de sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel de una manera monumental. Según los informes de 'Deadline', Pascal está en negociaciones avanzadas para dar vida a 'Reed Richards', también conocido como el líder inteligente y elástico de Los 4 Fantásticos.

¿Es oficial que Pedo Pascal será Mr. Fantástico?

A pesar de los rumores previos sobre varios nombres que podrían interpretar a Mr. Fantástico, la inclusión de Pedro Pascal ha sido una sorpresa la comunidad cinematográfica en general. Aunque el acuerdo entre el actor y Marvel Studios aún no se ha cerrado por completo, se espera que se resuelvan los últimos detalles, principalmente relacionados con la programación de Pascal.