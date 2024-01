La 29ª edición anual de los Critics Choice Awards, una distinguida ceremonia que reconoce los destacados logros en cine y televisión, se llevará a cabo en The Barker Hangar en Santa Mónica, Los Ángeles, en una gala de tres horas que congregará a los mejores artistas del año en un solo lugar.

Hay que destacar que, la presentadora, comediante, autora de best-sellers y defensora Chelsea Handler regresará por segunda vez como conductora de la 29ª entrega anual de los Critics Choice Awards. En América Latina, los comentarios estarán a cargo de Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento, con la traducción de Flor Coianis.

Los premios se podrán ver el próximo 14 de enero a las 7 p.m (hora Colombia) en vivo por TNT y HBO Max. Es de resaltar que, después de su transmisión en vivo, la audiencia podrá revivir los premios en HBO Max, donde el evento estará disponible durante tres meses.

¿Quiénes tienen más nominaciones?

HBO y HBO Max lideran con 23 nominaciones, superando a cualquier otro canal o plataforma, destacándose producciones como Successioon, The Last Of Us y Barry, entre otras. Por otro lado, la película Barbie de Warner Bros. Pictures es la más nominada este año, acumulando 18 nominaciones.