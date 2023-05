'Cría siniestra': la aterradora película que está en cartelera en Colombia ¡Solo para valientes!

No todo es lo que parece y en 'Cría siniestra' lo confirmarás.

Su sueño frustrado llevó a su hija a sentirse entre la espada y la pared, no obstante, en medio de su soledad, Tinja adopta una extraña criatura que nació de un huevo que encontró en el bosque y al que decidió llamar Alli, ser que aunque no es de fiar, no parece ser tan mala como los miembros de su familia.