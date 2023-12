Conoce la lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2024

Estos son los nominados a los Globos de Oro, 2024:

Mejor director de cine

- Bradley Cooper — “Maestro”

- Greta Gerwig — “Barbie”

- Yorgos Lanthimos — “Poor Things”

- Christopher Nolan — “Oppenheimer”

- Martin Scorsese — “Killers of the Flower Moon”

- Celine Song — “Past Lives”

Mejor serie limitada, serie antológica o película para televisión

- “Beef” (Netflix)

- “Lessons in Chemistry” (Apple TV+)

- “Daisy Jones & the Six” (Amazon Prime Video)

- “All the Light We Cannot See” (Netflix)

- “Fellow Travelers” (Showtime)

- “Fargo” (FX)

Mejor actriz serie en categoría comedia - musical

- Ayo Edebiri — “The Bear”

- Natasha Lyonne — “Poker Face”

- Quinta Brunson — “Abbott Elementary”

- Rachel Brosnahan — “The Marvelous Mrs. Maisel”

- Selena Gomez — “Only Murders in the Building”

- Elle Fanning – “The Great”

Mejor actriz película en categoría comedia - musical

Fantasia Barrino – “The Color Purple”

Jennifer Lawrence – “No Hard Feelings”

Natalie Portman – “May December”

Alma Pöysti – “Fallen Leaves”

Margot Robbie – “Barbie”

Emma Stone – “Poor Things”

Mejor Banda Sonora cine

Poor Things

Oppenheimer

The Boy and the Heron

The Zone of Interest

Spider-Man: across the spider-verse

Killers of the flower mooon (Los asesinos de la luna)

Mejor actor de reparto de serie

Billy Crudup — “The Morning Show”

Matthew Macfadyen — “Succession”

James Marsden — “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach — “The Bear”

Alan Ruck — “Succession”

Alexander Skarsgård — “Succession”

Mejor actor - Serie TV drama

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Dominic West, The Crown

Mejor serie comedia o musical

“The Bear” (FX)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“Abbott Elementary” (ABC)

“Jury Duty” (Amazon Freevee)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Barry” (HBO)

Mejor serie

“1923″ (Paramount+)

“The Crown” (Netflix)

“The Diplomat” (Netflix)

“The Last of Us” (HBO)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (HBO)

Mejor actor categoría musical o comedia

Nicolas Cage — “Dream Scenario”

Timothée Chalamet — “Wonka”

Matt Damon — “Air”

Paul Giamatti — “The Holdovers”

Joaquin Phoenix — “Beau Is Afraid”

Jeffrey Wright — “American Fiction”

Mejor actriz

Lily Gladstone — “Killers of the Flower Moon”

Carey Mulligan – “Maestro”

Sandra Hüller – “Anatomy of a Fall”

Annette Bening — “Nyad”

Greta Lee — “Past Lives”

Cailee Spaeny — “Priscilla”

Mejor película de musical o comedia

“Barbie” (Warner Bros.)

“Poor Things” (Searchlight Pictures)

“American Fiction” (MGM)

“The Holdovers” (Focus Features)

“May December” (Netflix)

“Air” (Amazon MGM Studios)

Mejor película de Drama

“Oppenheimer” (Universal Pictures)

“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)

“Maestro” (Netflix)

“Past Lives” (A24)

“The Zone of Interest” (A24)

“Anatomy of a Fall” (Neon)

Mejor actor de reparto

Willem Dafoe — “Poor Things”

Robert DeNiro — “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr. — “Oppenheimer”

Ryan Gosling — “Barbie”

Charles Melton — “May December”

Mark Ruffalo — “Poor Things”

Mejor película extranjera

Anatomy of a fall - Francia

Fallen Leaves - Finlandia

Io Capitano - Italia

Past Lives - USA

La sociedad de la nieve - España

The Zone of Interest - Reino Unido / USA

Mejor guión cinematográfico

“Barbie” — Greta Gerwig, Noah Baumbach

“Poor Things” — Tony McNamara

“Oppenheimer” — Christopher Nolan

“Killers of the Flower Moon” — Eric Roth, Martin Scorsese

“Past Lives” — Celine Song

“Anatomy of a Fall” — Justine Triet, Arthur Harari

¿Cuándo se realizará la ceremonia de los Globos de Oro?

La ceremonia de los Globos de Oro 2024 está programada para el domingo 7 de enero, y aunque la lista de presentadores aún no se ha revelado, se espera que sea un evento lleno de estrellas y emociones en la que se reconocerá lo mejor del cine y la televisión del año anterior.