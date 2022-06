Chris Evans y 'El Capitán América'

Para nadie fue un secreto que Chris Evans no quería aceptar su papel como el 'Capitán América', pues quería seguir siendo un 'actor de bajo perfil', sin embargo, gracias al consejo de su madre, Lisa Capuano Evans, él se aventuro a vivir está aventura que duró varios años.

En el 2011, Chris Evans empezó a escribir su historia como el 'Capitán América'. Su recorrido por El primer Vengador, Los Vengadores, El soldado de Invierno y la que se podría decir fue su 'despedida', Vengadores: Endgame, lo llevaron a enmarcarse como uno de los héroes de Marvel más queridos y por qué no, más respetados.

Al inicio de esta serie de películas de ficción, se podía ver a Chris Evans como un hombre bastante fornido y con buen acondicionamiento físico, pues dicho personaje lo llevó a ponerse en forma, es decir, a asistir a horas y horas de gimnasio y a comer saludablemente. Sin embargo, con el paso del tiempo, su cuerpo claramente se fue deteriorando y ahora él actor cuenta que ha perdido cerca de siete kilos de peso, algo que él considera como "quitarse un peso de encima".

"Literalmente me quité un peso de encima. He perdido como 15 libras (cerca de siete kilos). Cada vez que la gente me ve, dice: ‘¿Estás bien? Has perdido un poco de peso’. Sí, no he tenido que ir al gimnasio tan fuerte", aseguró Chris Evans.

En sus ultimas declaraciones, Evans aseguró que extraña al 'Capitán América', pero que dejarlo ir le ha permitido sumergirse en otros campos de la actuación.