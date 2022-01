The Batman será para mayores de 13 años por lo perturbadora y violenta que es

La cinta, al parecer, tendrá escenas muy fuertes que la suben de clasificación para el público.

The Batman es una de las cintas sobre el Universo DC más esperadas y añoradas por el público internacional, debido a la expectativa que se ha creado en torno a los actores, la trama y los personajes que formarán parte del hilo conductor. Este proyecto ha despertado interés en miles de personas, quienes han intentado conocer detalles sobre la historia que se plasmará.

A diferencia de otros filmes sobre el caballero de la noche, esta película posee un aura bastante única y oscura que genera ideas sobre un resultado denso y fuerte. The Batman contará con el protagónico de Robert Pattinson, quien estará inmerso en Gotham City y los problemas con los villanos.

Los antagonistas con los que contará el relato serán el Pingüino, interpretado por Collin Farrell, y El Acertijo, al cual le dará vida el actor Paul Dano. No obstante, la trama contará con la participación de Catwoman, encarnada por Zoë Kravitz, uno de los personajes más aclamados por los fans de los cómics.

Recientemente, en medio de la larga espera que se ha generado sobre el tema, se pudo conocer que Motion Picture Association (MPA) ya dio la clasificación apta para la cinta y así colocar un límite para el público que podrá disfrutar del resultado final.

De acuerdo con la información que se reveló, The Batman contará con PG-13, que, aunque incluye varias edades, no permite el ingreso a menores de edad por debajo de los 13 años por la carga de contenido fuerte y perturbador que maneja. Pese al intento de Warner Bros por acomodar la historia a todos los espectadores, no fue posible y se impuso esta restricción.

La MPA explicó que esta decisión fue considerada teniendo en cuenta que la cinta cuenta con un alto grado de violencia y agresión, además de incluir escenas perturbadoras, con lenguaje explícito y material sugerente.

The Batman será estrenada el 4 de marzo.