Del terror psicológico hasta criaturas sobrenaturales, DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO ofrecen una selección de cinco producciones impactantes que abarcan los estilos más escalofriantes del género para vivir Halloween al máximo nivel.

Estas historias que cautivan a enormes audiencias en todo el mundo están disponibles en el catálogo lineal OnDemand de DGO, permitiendo a los suscriptores disfrutarlas en cualquier momento y lugar para crear la atmósfera perfecta de Halloween.

Con esta colección especial, DGO garantiza una noche inolvidable llena de emociones intensas y momentos de puro suspenso.

The Owners

Es una intensa película de suspenso y terror que nos sumerge en una historia donde un grupo de jóvenes decide irrumpir en la aparentemente tranquila casa de una pareja de ancianos. Lo que comienza como un simple robo se convierte en una noche de pesadilla cuando los propietarios revelan su lado más oscuro y peligroso. Esta adaptación dirigida por Julius Berg, promete dejar a los espectadores en el borde de sus asientos, perfectos para una maratón de Halloween en DGO.

Tales of the Walking Dead

Este spin off de AMC es una antología episódica que sigue a personajes individuales del universo televisivo de The Walking Dead, algunos conocidos y otros nuevos. Cada episodio corresponde a un relato distinto que involucra a distintos personajes dentro del apocalipsis zombie, donde los aficionados la podrán disfrutar a través de AMC los días miércoles 30 y jueves 31 de octubre a partir de las 12 AM

El Conjuro 2

Basada en el famoso caso real del poltergeist de Enfield, esta película de terror sigue a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren mientras se enfrenta a una poderosa entidad que acecha a una familia en Londres. Dirigida por James Wan, El Conjuro 2 ha sido aclamada como una de las películas más aterradoras de la década y forma parte de la colección de Halloween de DGO.

Observados

DGO nos sumerge en este este thriller psicológico, donde Mina, una artista, queda atrapada en un bosque irlandés lleno de secretos y extraños vigilantes que acechan cada noche. A medida que la trama se desarrolla, los espectadores quedarán atrapados en una historia llena de tensión y misterio. “Observados” ofrece una experiencia aterradora ideal para quienes buscan suspenso con una dosis de intriga psicológica.

13 Fantasmas

13 Fantasmas es una película de terror estadounidense dirigida por Steve Beck y protagonizada por Tony Shalhoub. La historia sigue a Arthur y sus hijos, Kathy y Bobby, quienes, tras una trágica pérdida familiar, se encuentran en una situación precaria. Jean, la esposa de Arthur y madre de los niños, falleció en un incendio, dejando a la familia sin nada. Un giro inesperado ocurre cuando Arthur hereda una casa de su excéntrico y misterioso tío Cyrus. Esta casa, una impresionante obra de arquitectura moderna en acero y vidrio, deslumbra por su diseño y sus amplios espacios. Sin embargo, más allá de su apariencia luminosa y sofisticada, la casa esconde un secreto oscuro y aterrador. La película se puede ver a través de Cinemax y está disponible en DGO.