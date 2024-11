DGO, la plataforma de streaming y TV en vivo de DIRECTV, presenta una selección de cinco conciertos de artistas como Shakira, Coldplay, Tina Turner, Mariah Carey y Céline Dion, que dejaron huella en la historia del espectáculo.

Los legendarios tours se podrán ver a través de DGO, desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras, permitiendo a sus suscriptores disfrutar de los mejores contenidos en vivo y OnDemand.

Paso a paso: cómo acceder a DGO

Los interesados en contratar DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/home/main donde encontrarán la información detallada sobre cada uno de los planes y sus servicios.

En la web, la gestión para contratar el plan seleccionado se completará en tres simples pasos para crear la cuenta personal y convertirse en suscriptor.

En tanto, para suscribirse y utilizar DGO en dispositivos móviles, se deberá primero acceder a las tiendas de aplicaciones para descargar la plataforma de streaming de DIRECTV.

La aplicación de DGO se encuentra disponible tanto en la App Store de iOS como en Google Play de Android. Una vez descargada, se podrá gestionar desde allí el correspondiente registro, con el ingreso de los datos personales y la selección del plan.

En todos los casos, el proceso finalizará con la recepción de un correo electrónico en el que se confirmará la suscripción y figurarán detalles del servicio de DGO.

Cinco conciertos imperdibles en DGO

Shakira – El Dorado World Tour

Shakira combina sus icónicos ritmos latinos con una puesta en escena vibrante. Este concierto celebra su singular estilo, con éxitos globales como; Estoy aquí, Inevitable, Chantaje, Tú, Whenever, Wherever, La Tortura, Hips Don’t Lie, La Bicicleta entre otras, combinado sus canciones con la mejor danza y cultura que conquistaron audiencias de todo el mundo.

Coldplay – Ghost Stories Live

Coldplay presenta una experiencia visual y emocional sin precedentes, capturando la esencia de uno de sus álbumes más introspectivos donde incluye versiones en vivo de canciones como A Sky Full Of Stars, Magic, Midnight, Ink y True Love.

Con una combinación magistral de luces, colores y música, este concierto transporta a los espectadores a un universo lleno de magia y energía.

Tina Turner – Live in Concert

La reina del rock and roll revive su legado con una presentación cargada de fuerza, carisma y energía inigualable. Este espectáculo rinde homenaje a una artista que marcó generaciones con su poderosa voz y presencia escénica.

Tina vendió más de 180 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas con mayores ventas discográficas en la historia.

Mariah Carey – Live At Tokyo Dome

Mariah Carey en una actuación emblemática y con la excelencia vocal que la caracteriza el concierto incluye sus baladas más recordadas y los éxitos que definieron el pop de los años 90.

Carey ha vendido 220 millones de producciones musicales en el mundo, por lo que se convierte en una de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos.

Céline Dion – Taking Chances World Tour

Una de las voces más icónicas del pop deslumbra con una actuación inolvidable. Este concierto incluye sus baladas más emblemáticas y los éxitos que definieron una era, destacando su extraordinaria habilidad vocal.

Este concierto registrado en Boston muestra a la diva canadiense interpretando hits como My Heart Will Go On, It's All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me, All by Myself, I Drove All Night y The Prayer.

Para más información sobre cómo disfrutar de estos conciertos y otros contenidos exclusivos, visita: https://www.directvgo.com/home/main