La superestrella barbadense Rihanna protagonizó este sábado en Bruselas el preestreno mundial de la película de animación "Los Pitufos", en la que pone voz al único personaje femenino de las célebres criaturas azules, y que llegará a los cines a partir del 17 de julio.

Con un vestido verde claro transparente que dejaba al descubierto su tercer embarazo, Rihanna llegó al Mont des Arts de Bruselas poco antes de las 17:30 horas y fue acogida con fervor por el público, pese a un retraso de casi dos horas debido a problemas de organización.

La cantante y actriz, de 37 años, presta su voz a Pitufina en la versión original en inglés y también participa en la banda sonora. Desfiló por la alfombra azul —y no roja— junto a su pareja, ASAP Rocky.

"Me gusta Pitufina porque es muy trabajadora, como yo, una mujer de retos. No le teme a nada ni a nadie. Es una líder. Me identifiqué mucho con Pitufina y me alegra oír mi voz salir de su avatar hoy", declaró Rihanna a la prensa.

Su aparición, que estuvo en duda debido al fallecimiento de su padre, Ronald Fenty, el pasado 31 de mayo, fue confirmada apenas unos días antes del evento.

Rihanna posó en las escaleras del Mont des Arts, con una de las vistas más emblemáticas de Bruselas de fondo, y posteriormente se unió a ella una Pitufina de tamaño humano para una serie de fotografías.

El director de la película, Chris Miller, y el actor James Corben habían llegado casi dos horas antes.

Por parte belga, la actriz Virginie Hocq, quien da voz a Moxie en la versión francesa, se unió al prestigioso elenco el sábado y bailó ante las cámaras.

Además del equipo de producción, unos 700 invitados belgas e internacionales desfilaron por la alfombra azul para asistir a la proyección.

Entre ellos estaban el actor Jérémie Rénier, el director Adil El Arbi, los cantantes Oscar y el Lobo y Mustii, la princesa Delfina de Sajonia-Coburgo, el diseñador Edouard Vermeulen y las atletas retiradas Kim Gevaert y Olivia Borlée.

El alcalde de Bruselas, Philippe Close, declaró a la prensa en la alfombra azul que la llegada de Rihanna era, esa semana, el tercer evento más seguido por los belgas, después de la guerra entre Irán e Israel y la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya.

El centro de la capital se tiñó de azul y se organizaron numerosas actividades temáticas relacionadas con los habitantes del poblado de setas, como vestir al Manneken-Pis de "Pitufo Sin Nombre", uno de los personajes del largometraje.

Los artificios formaron parte de un esfuerzo de promoción de la cuarta película inspirada en los monigotes azules con gorro, pero en Bélgica también se entendieron como un homenaje al dibujante Peyo, creador belga de Los Pitufos, fallecido en 1992.

"Todo ha sido preparado desde hace semanas para convertir esta cita en una gran fiesta popular, gratuita y accesible para todos", aseguró la productora Paramount Pictures.

Dirigida por Chris Miller y escrita por Pam Brady, la película Los Pitufos contará en su versión para España con las voces de Florentino Fernández y Rigoberta Bandini, mientras que el audio para Latinoamérica incluirá el doblaje de Jerry Velázquez y Ximena Sariñana.