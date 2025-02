Desde que Steve Rogers dejó su escudo al final de Avengers: Endgame, los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han debatido una gran pregunta: ¿Por qué Sam Wilson y no Bucky Barnes? Para muchos, el sucesor natural del Capitán América debía ser el Soldado del Invierno, su amigo de toda la vida.

Sin embargo, Marvel Studios tomó un camino diferente, dejando claro que Sam Wilson era el elegido para llevar el legado del Centinela de la Libertad.

Con la llegada de Capitán América: Brave New World, esta decisión cobra aún más sentido. Pero, ¿qué hace a Sam el mejor candidato para ser el nuevo Capitán América? Aquí te lo contamos.

Mira también: ‘Capitán América: Un Nuevo Mundo’: El regreso del héroe con un giro inesperado

No hay duda de que Steve Rogers y Bucky Barnes tienen una de las amistades más icónicas del UCM. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta las épicas batallas contra Thanos, su lealtad ha sido inquebrantable. Pero, aunque ambos vivieron experiencias similares, sus caminos tomaron direcciones muy distintas.

Bucky no solo fue capturado por HYDRA y convertido en el Soldado del Invierno, sino que pasó décadas siendo una herramienta de destrucción programada, luchando contra su propia identidad. Aunque logró liberarse de su control mental, sigue siendo un hombre marcado por el trauma y la culpa, buscando constantemente la redención.

Por otro lado, Sam Wilson emergió como un héroe por elección propia, sin necesidad de sueros ni experimentos. Desde su primera aparición en Capitán América y el Soldado del Invierno, demostró que su compromiso con la justicia y la libertad no dependía de poderes sobrehumanos, sino de su firmeza moral y su deseo de hacer lo correcto.

La decisión de Steve Rogers de entregar su escudo no fue impulsiva. Después de años liderando a los Vengadores y salvando el mundo, Steve entendió que el símbolo del Capitán América no solo representa fuerza, sino valores y esperanza. Y ahí es donde Sam Wilson brilla.

No te lo pierdas: ¿Un nuevo Capitán América... y un héroe con sangre latina?

Bucky Barnes: Un guerrero, no un símbolo

Si bien Bucky es un soldado increíble, su pasado lo ha convertido en un personaje marcado por el dolor y la venganza. A diferencia de Steve, él no fue entrenado para ser un símbolo de esperanza, sino para ser un arma letal.

En Capitán América: Brave New World, incluso Bucky acepta que Sam es el verdadero heredero del escudo. Él entiende que no está hecho para ser un líder público, sino para luchar desde las sombras, donde su historia y habilidades encajan mejor.

Por eso, su destino dentro del UCM parece estar más alineado con los Thunderbolts, un equipo de personajes con un pasado oscuro que buscan redimirse. Bucky no necesita ser el rostro de una nación; su lucha es otra.

Un nuevo Cap, un nuevo mundo

Capitán América: Brave New World no solo nos presenta el camino de Sam Wilson como el nuevo Cap, sino que reafirma por qué él es el elegido. No es solo cuestión de habilidades, sino de representar lo que el Capitán América siempre ha significado: lucha, justicia y esperanza.

Puede que al inicio muchos dudaran de su capacidad para llenar el vacío de Steve Rogers, pero cada paso que ha dado demuestra que Sam Wilson no solo está listo, sino que es el Capitán América que el mundo necesita ahora.