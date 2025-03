Han pasado más de 20 años desde que Malcolm in the Middle se convirtió en una de las series más queridas de la televisión. Ahora, la familia disfuncional más famosa de la pantalla chica está lista para regresar con una producción especial. La noticia ha causado revuelo entre los fanáticos, quienes esperan con ansias volver a ver a Malcolm, Reese, Hal y Lois en nuevas situaciones caóticas y llenas de humor.

El revival, que será producido por Disney Branded Television, reunirá a parte del elenco original, aunque también traerá nuevas caras que refrescarán la historia. Entre los cambios más importantes está la ausencia de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey en la serie original.

¿Qué actores regresan en el revival de Malcolm in the Middle?

Uno de los grandes atractivos de este regreso es que contará con varios de los actores originales en sus icónicos papeles:

Frankie Muniz volverá a interpretar a Malcolm, el protagonista superdotado y sarcástico que conquistó al público en los 2000.

Bryan Cranston y Jane Kaczmarek retomarán sus papeles como Hal y Lois, los excéntricos y sobreprotectores padres de la familia.

Christopher Masterson regresará como Francis, el rebelde y problemático hijo mayor.

Justin Berfield volverá a interpretar a Reese, el hermano de Malcolm conocido por su actitud agresiva y su falta de inteligencia.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas es la ausencia de Erik Per Sullivan. El actor que dio vida a Dewey dejó la actuación en 2010 y no ha participado en ninguna reunión del elenco desde entonces. En su lugar, el personaje será interpretado por Caleb Ellsworth Clark, un actor que ha trabajado en series como Fargo y The Expanse.

Los nuevos personajes que llegarán a Malcolm in the Middle

Además del elenco original, la producción introducirá nuevos personajes que ampliarán la historia y le darán un giro inesperado.

Keeley Karsten (Los Fabelman) interpretará a Leah, la hija de Malcolm . Su presencia mostrará una nueva faceta del protagonista, ahora como padre, y cómo enfrenta la paternidad mientras lidia con su familia.

Kiana Madeira (La calle del terror) será Tristan, la pareja de Malcolm , agregando un componente romántico y emocional a la historia.

Vaughan Murrae (Before I Change My Mind) interpretará a Kelly, un misterioso miembro de la familia Wilkerson cuya llegada generará cambios en la dinámica familiar.

Anthony Timpano interpretará a Jamie, el hermano menor de Malcolm, quien en la serie original era solo un bebé.

¿De qué tratará el regreso de Malcolm in the Middle?

El revival será una serie limitada de cuatro episodios y reunirá a la familia Wilkerson en un evento especial: la celebración del aniversario de Hal y Lois. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la trama, se espera que la serie mantenga el mismo humor irreverente y el caos característico que la convirtió en un clásico.

El creador de la serie, Linwood Boomer, estará nuevamente a cargo del guion y la producción, lo que garantiza que la esencia de Malcolm in the Middle se mantendrá intacta.

Aún no hay una fecha oficial de estreno, pero se espera que la serie llegue a Disney+ en los próximos meses.

El regreso de Malcolm in the Middle promete ser un evento nostálgico para los fans de la serie original y una oportunidad para que una nueva generación descubra el caos y la diversión de la familia Wilkerson.

Mientras tanto, los seguidores de la serie están atentos a más novedades y esperan que este revival capture la magia de la versión original. ¿Logrará estar a la altura de las expectativas?