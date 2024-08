Netflix confirmó que se encuentra en la producción de una serie animada sobre el icónico personaje de Mafalda. Asimismo, la plataforma de streaming dio a conocer que la misma será dirigida por el argentino Juan José Campanella.

Asimismo, se conoció que Gastón Gorali será coguionista y productor general de la serie original de Netflix, y según medios especializados, se trata de la producción animada más importante realizada hasta ahora en Latinoamérica.



Hasta el momento se desconoce cuándo se estrenará esta serie.

Reacción en redes sociales sobre serie de Mafalda

Luego de que Netflix anunció que pronto llegará una serie sobre Mafalda, muchos internautas celebraron la noticias y otros no tanto.

“¡Que emoción! Mi primera lectura de niña. Cuánto la amo”, “Ojalá sea tan buena como las historietas”, “Despiértenme cuando sea verdad”, “Solo espero que le haga honor a las tiras cómicas”, “¡Qué maravilla! Mucha expectativa. Ojalá sea tan buena cómo sus historietas”, “Ya se me aceleró el corazón”, son algunos de los comentarios positivos.

Por su parte, a muchos fanáticos de la tira cómica no les hizo mucha gracia este proyecto: “Quino reviviendo y volviendo a morir”, “Quino no quería esto”, “Dejen a Mafalda en paz”, “Mafalda no se toca”. “No salió bien usando las tiras originales y dándoles voz, menos con una serie”, “No pueden dejar que nada bueno exista”.