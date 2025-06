Tras un mes de junio repleto de novedades destacadas en el mundo de las series y antes de que en agosto regrese la esperadísima 'Wednesday', la tranquilidad reina en julio, con 'Adultos', 'Too Much' y 'Ballard' como los estrenos más destacados de las plataformas.

'Adults' (Disney+, 2 de julio)

Ocho episodios componen esta comedia sobre un grupo de veinteañeros en Nueva York que intentan ser buenas personas. Los personajes centrales son Samir (Malik Elassal), Billie' (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) y Anton (Owen Thiele), cinco amigos que viven juntos en la casa de la infancia de Samir.

'Too Much' (Netflix, 10 de julio)

Lena Dunham es la creadora de esta serie protagonizada por Megan Stalter y Will Sharpe, que interpretan a Jessica, una treintañera neoyorquina adicta al trabajo que decide mudarse a Londres, donde conoce a Felix, un británico caótico por el que siente una gran atracción pese a sus problemas para entenderse.

'Untamed' (Netflix, 17 de julio)

Eric Bana es Kyle Turner, un agente del Servicio de Parques Nacionales que investiga un brutal asesinato en el Parque Nacional de Yellowstone en una serie de seis episodios que cuenta con Sam Neill, Rosemarie DeWitt y Lily Santiago.

'Ballard' (Prime Video, 9 de julio)

Nueva serie derivada de 'Bosch', en este caso centrada la detective Renée Ballard, interpretada por Maggie Q, que apareció en 'Bosch: Legacy'. Basada en una saga de novelas de Michael Connely, Ballard dirige la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Los Ángeles, compuesta por agentes de reserva y voluntarios.

'Billy Joel: and so it goes' (Max, 18 de julio)

Una serie documental de dos partes que se estrenan el 18 y el 25 de julio y que es un retrato de la vida personal y la trayectoria de Billy Joel, compositor de temas míticos como 'Piano Man', 'Uptown Girl' o 'She's Always a Woman', con imágenes inéditas de actuaciones y películas caseras, además de entrevistas en profundidad con el artista.

'Washington Black' (Disney+, 23 de julio)

Sterling K Brown es el principal atractivo de esta serie que adapta la novela homónima de Esi Edugyan y que trata de un niño de 11 años, George Washington Black, que a comienzos del siglo XIX es esclavizado en una plantación de azúcar en Barbados. Pero logra escapar en globo y llega a Nueva Escocia.

'The Gringo Hunters' (Netflix, 9 de julio)

Una serie inspirada en una sección de élite real de la policía mexicana, que atrapa a fugitivos estadounidenses que buscan refugio en su país, la Unidad de Enlace Internacional. Protagonizada por Harold Torres, Mayra Hermosillo, Andrew Leland Rogers y Manuel Masalva, cuenta con 12 episodios.

'Acapulco' (Apple TV+, 23 de julio)

Cuarta y última temporada de esta serie protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez, que interpreta al Máximo del presente, en una historia que se desarrolla entre la actualidad y 1986, en ambos casos, en el complejo hotelero de Las Colinas, al que en ambas épocas tratarán de devolver su esplendor.

'Foundation' (Apple TV+, 11 de julio)

Tercera temporada de esta serie, que comienza 152 años después de los hechos de la segunda entrega. La Fundación ha llegado muy lejos desde sus humildes comienzos, mientras que el Imperio Cleónico se debilita. Es una incógnita quién ganará, quién perderá, quién vivirá y quién morirá en esta producción protagonizada por Terrence Mann, Laura Birn y Cassian Bilton.